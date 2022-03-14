‘Bu iktidarı ilk seçimde müsait bir yerde indireceğiz’

DEVA Partisi, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın hekimlere yönelik ‘giderlerse gitsinler’ ifadesini eleştiren DEVA Partisi, "Gidecek olan ilk seçimde bu iktidarın kendisidir. Sağlık çalışanlarımızı #14MartTıpBayramı'nda grev yaptıran bu iktidarı ilk seçimde müsait bir yerde indireceğiz." ifadelerini kullandı.

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DEVA Partisi, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak sağlık çalışanlarına destek verdi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın hekimlere yönelik ‘giderlerse gitsinler' ifadesini eleştiren DEVA Partisi,

“Gidecek olan ilk seçimde bu iktidarın kendisidir. Sağlık çalışanlarımızı #14MartTıpBayramı’nda grev yaptıran bu iktidarı ilk seçimde müsait bir yerde indireceğiz. Onurlu bir hayat için verdikleri mücadelede sağlık çalışanlarımızın yanındayız.” diyerek Ali Babacan’ın hekimlerle ilgili iktidarı eleştirdiği konuşmasından bir kesit paylaştı.

“ÜLKE ŞU ANDA RESMEN HEKİMLER GÖÇÜ VERİYOR”

Paylaşılan videoda Babacan şu ifadeleri kullandı:

İstisnasız her olaya ‘Nasıl kutuplaştırırım?’ diye yaklaşan bir cumhurbaşkanının iş başında olduğu bir dönemdeyiz. İşte dün de doktorları, milletin önüne atmaya kalktı. Bütün doktorları hedef aldı.

Bakın oyun şu, her defasında sayısı sınırlı olan bir toplum kesimini hedef alıyor, 84 milyon vatandaşı, sayısı sınırlı olan toplum kesimine karşı kışkırtıyor. Metot bu. Üstelik vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden şikayetlerinin de arttığı malum. Sağlıkta artık eski memnuniyet yok.

Ama bunun da bir suçlusu lazım değil mi? Yine kendim suçlu olamayacağıma göre ne diyor? Hemen doktorlar. Nasıl enflasyonun suçlusu bazen pazarcı esnafı, bazen kuru soğan depoları, bazen fahiş etiketlerse, sağlıkta gerilemenin suçlusu olarak doktorları ima ediyor. Neymiş, ‘doktorlar özel sektöre geçmek istiyorlarmış’ Özel sektörü bırakın.

Bu ülkenin doktorları mümkünse başka bir ülkede çalışmak istiyorlar. Kendilerine ve mesleklerine saygı duyan hükümetlerin olduğu ülkelere gitmek istiyorlar. Ülke resmen hekimler göçü veriyor şu anda.

“DÜŞÜN ŞU DOKTORLARIN YAKASINDAN”

Cumhurbaşkanı çıkmış, ne diyor? ‘Giderlerse gitsinler’ diyor. Sayın Erdoğan’a soruyorum. Siz bütün bu olup bitenlerden asıl sorumlunun kendiniz olduğunu görmüyor musunuz halen? Her alanda olduğu gibi sağlıkta da artık ülkeyi kötü yönettiğinizin farkında değil misiniz? Düşün şu doktorların yakasından diyorum.

Sağlıkta şiddet diye bu ülkede bir sorun varsa, bilin ki bunun en önemli sebeplerinden birisi Sayın Erdoğan’ın sürekli olarak doktorlarımızı ve hekimlik mesleğini küçümseyen tutumudur. Bunun kendisinin de farkına varması lazım artık. Gidecek olan hekimler değil, gidecek olan kendisi. Biz hekimlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı onurlu bir hayat için verdikleri bu mücadelede sonuna kadar destekliyoruz.”

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