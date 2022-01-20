Bu yıl tarımın sağlığı tehlikede

Gübre ve mazotun ardından zirai ilaç fiyatlarına gelen yüzde 70 ile 400 arasındaki zamlar tarım sektöründe büyük sıkıntıların yaşanacağını işaretini verdi.

İlker KILIÇASLAN

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Yılbaşı itibariyle zirai ilaç bayilerine gönderilen yeni satış listeleri, gübre ve mazottaki fahiş artışın ardından çiftçiyi şimdiden kara kara düşündürmeye başladı.

ZİRAİ İLAÇLARA YÜZDE 70 İLE 400 ARASINDA ZAM

Zirai ilaç bayilerine yeni gelen zamlarla birlikte ilaç fiyatlarında yüzde 70 ile 400 arasında zamların olduğu dikkat çekti. Çiftçi tarafından çok yaygın olarak kullanılan ve halk arasında yeşil kurutan olarak bilenen ilacın litre fiyatı 60 liradan 230 liraya kadar yükseldi.

Giberellic asit olarak bilinen düzenleyici ürünün 250 lira olan fiyatı gelen zamla birlikte 950 liraya kadar çıktı. En çok kullanılan ot ilaçlarının fiyatlarının ise iki katına kadar yükseldi.

“2022 TARIMIN KARA YILI OLACAK”

Zirai ilaçlara gelen son zamların üreticiye gübre ve mazottan sonra yapılan en büyük darbe olduğunu ifade eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 2022 yılının tarım için kara bir yıl olacağını ifade etti.

Son bir yıl içinde gübreye yüzde 300 ile 400 arasında değişen zamların geldiğini hatırlatan CHP'li Bakırlıoğlu şu ifadelere yer verdi: “Zirai ilaç bayilerine yılbaşı itibariyle gönderilen yeni satış listeleri ilaç fiyatlarındaki artışları gözler önüne serdi. Zirai ilaçlara gelen zam oranları yüzde 70 ile yüzde 400 arasında değişiyor.

İlaçların fiyatı ortalama 2-3 kat artmış. Klasik gübrelere yüzde 300-400 oranlarda gelen zamlar aylardır konuşulmaktadır. Bitki besleme ürünü olarak kullanılan sıvı gübrelere de yüzde 300 ila 400 arasında zam geldi. Bitki beslenmesinde düzenleyici aminoasit ürünlerinde fiyat artış oranı yüzde 100.

İlaçlama sayısı ürün desenine, bitki gelişim evrelerine, bölgelere ve yağış ve sıcaklık gibi etkenlere bağlı olarak değişmektedir. Çiftçi defalarca ilaçlama yapmak zorunda kalabiliyor. Tarımsal maliyet içerisinde önemli yer tutmaktadır. Bu fiyatlarla çiftçinin bağını, bahçesini, tarlasını usulüne uygun şekilde ilaçlaması, gübrelemesi mümkün görünmemektedir. Yüksek oranda artan girdi maliyetleri sebebiyle 2022 yılı tarım sektörü için kara bir yıl olacak.”

“BU YIL TARIMIN SAĞLIĞI TEHLİKEDE”

Yüksek zamların ardından çiftçinin tarlasına veya bağına gübre atamayacağının ve ilaç kullanamayacağının altını çizen CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Gelen zamlarla tarımsal faaliyet yürütmenin zor olacağı görülüyor. Borç içinde tarımsal faaliyet yapmaya çalışan çiftçi ekim zamanı toprakaltı gübresini atamadı. Önümüzdeki aylarda birçok ürün için ilaçlamalar başlayacak.

Çiftçi eğer ilaç alıp tarlasına bağına bahçesine atamazsa büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız demektir. Çünkü iyi verim alınması ve kaliteli ürün hasadı için bitki zararlılarıyla, hastalıklarıyla usulüne uygun ve zamanında mücadele edilmesi gerekmektedir. İlaçlamadaki aksaklık çok ciddi verim neden olacaktır.

Sadece verim kaybı değil birçok hastalığın ve bitki zararlısının yayılması riski var. Yani bu yıl tarımın sağlığı tehlikede. Bu zamları sadece döviz kuru artışı, hammadde fiyatlarındaki artışla açıklamak çok mantıklı gelmiyor. Yüzde 400 zam çiftçinin emeğini alın terini sömürmektir.”

CHP'li Bakırlıoğlu açıklamasında son olarak, bu yıl tarımsal üretimde büyük bir sıkıntı yaşanmaması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Rekabet Kurumunun bir an önce harekete geçmesi, yüksek zamlara el koyması gerektiğini ifade etti.

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