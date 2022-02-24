BUDO seferleri iptal

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), elverişsiz hava şartları sebebiyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

BUDO’dan yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi; “Saat 15.55’daki Armutlu (İhlas) – (Bursa Mudanya), saat 17.00’da ki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 17.00’da ki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), 19:30'da ki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19:30'da ki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiştir.” (İHA)

İlginizi Çekebilir Bozcaada ve Gökçeada seferlerine 'fırtına' engeli