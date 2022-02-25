Abone Ol

BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

“07.00’deki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), saat 09.30’daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30’daki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)”  (İHA)

Hafta sonunun ardından Balkanlar'dan kar geliyor... İlginizi Çekebilir Hafta sonunun ardından Balkanlar'dan kar geliyor...

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bolu Bursa Cumartesi Eminönü HAVA DURUMU istanbul Meteoroloji pazar