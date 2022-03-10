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BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

-07.00’deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

-09.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-09.30’daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

-10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

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