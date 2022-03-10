BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri’nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
-07.00’deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-08.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
-09.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-09.30’daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
-10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)