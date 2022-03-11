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BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Yayınlanma: 09:00 - 11 Mart 2022 Güncellenme:
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BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
“07.00'deki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya).”

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