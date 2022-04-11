Buğday ekilen verimli araziye çam diktiler

Dünyanın gıda kriziyle boğuştuğu ve gıda üretiminin Rusya-Ukrayna savaşıyla daha ön plana çıktığı şu günlerde Elazığ’daki Fırat Üniversitesi'nin daha önce buğday ekilen verimli arazilerine binlerce çam ağacı dikilmesi tepkiye neden oldu.

Mehmet SERBES

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Fırat Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait, Malatya Yolu Kesikköprü mevkiindeki 4 milyon metrekare araziye yıllardır üniversite tarafından buğday, arpa gibi hububat ürünleri ekiliyordu.

Bu ürünlerin ekilmesiyle hem verimli topraklar üretimde değerlendirilerek ülkenin hububat ihtiyacına katkıda bulunuluyor hem de öğrencilerin tarım eğitimlerinde önemli bir görev yerine getirilmiş oluyordu. Ancak bir süre önce bu arazilere Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle binlerce çam ağacı dikildi.

“ÇAMLAR, DAĞLIK ALANLARA DİKİLMELİYDİ”

Verimli araziye çam ağacı dikilmesi Elazığ'da tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar,

“Ukrayna savaşı ile birlikte dünyadaki hububat üretiminin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Ülke olarak büyük miktarlarda buğday ithal ediyoruz. Buğday sıkıntısı çekiliyor. Hal böyle iken bu verimli arazilere neden buğday ekilmedi de çam ağacı dikiliyor.

Oysa çam dağlık, taşlık arazilerde de dikilebilir. Hem dağlık taşlık araziler değerlendirilmiş olur, heyelanların önüne geçilir hem de verimli arazi üretimden kopartılmamış olur. Ayrıca burada ekimden vazgeçmekle birlikte üniversitedeki tarım eğitimi gören öğrenciler nerede pratik yapacaklar?” diyerek tepki gösterdi.

İKİNCİ KAMPÜS OLACAK

Fırat Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanı Mehmet İnanlı ise, ağaç dikiminin Rektörlükçe yapılan bir master plan doğrultusunda gerçekleştiğini belirterek, “Burası üniversitemizin ikinci kampüsü olacak. Bu nedenle hazırlanan mevcut master plan doğrultusunda burada ağaç dikimi ve peyzaj çalışması yapılıyor. Yeni kampüsle ilgili yapılaşmalar ve yeni açılacak bölümler de artık burada olacağı için buraya bundan sonra buğday arpa gibi ekimleri de yapılamayacak.“ dedi.