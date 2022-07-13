Bülent Arınç’ın yeğeni DP’ye katıldı

Son günlerde AKP’yi ekonomik ve adalet konularında eleştiren TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın kendisi gibi avukat olan yeğeni Ezgi Akgun Biber, Demokrat Parti’ye katıldığını açıkladı.

İlker KILIÇASLAN

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AKP'nin kurucularından olan ve son dönemlerde iktidarı özellikle ekonomi üzerinden sert eleştiren TBMM'nin eski Başkanı Bülent Arınç'ın avukat yeğeni de siyaset hayatına atıldı.

“YÜKSELEN ADALET ÇIĞLIKLARINA DUYARSIZ KALAMAZDIM”

Arınç'ın kendisi gibi avukat olan yeğeni Ezgi Akgun Biber, Demokrat Parti'ye katıldığını sosyal medya üzerinden yaptığı kısa açıklama ile duyurdu.

Avukat Biber şahsi sosyal medyası üzerinden yaptığı açıklamada adalet vurgusu yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Güzel ülkemin her köşesinden yükselen adalet çığlıklarına daha fazla duyarsız kalmamak adına bugün itibari ile daha özgür siyaset yapabileceğime ve duyulmak istenenleri değil de, gerçekleri özgürce konuşabileceğime inandığım Demokrat Parti'ye katıldım. Yeter! Söz milletindir!”