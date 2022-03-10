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Burdur’da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Meteorolojinin uyarılarının ardından Burdur'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Antalya - Isparta karayolunda tır ve otobüs benzeri araçların geçişi belirli aralıklarla durduruluyor.

Yayınlanma: 03:01 - 10 Mart 2022 Güncellenme:
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Burdur’da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı kar uyarısının ardından Burdur'da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yeşilova, Tefenni ve Karamanlı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Şiddetini giderek artıran kar yağışında Burdur-Antalya karayolu belirli aralıklarla TIR ve kamyon geçişlerine kapatılıyor. (İHA)

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