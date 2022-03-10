Burdur’da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Meteorolojinin uyarılarının ardından Burdur'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Antalya - Isparta karayolunda tır ve otobüs benzeri araçların geçişi belirli aralıklarla durduruluyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı kar uyarısının ardından Burdur'da akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Yeşilova, Tefenni ve Karamanlı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Şiddetini giderek artıran kar yağışında Burdur-Antalya karayolu belirli aralıklarla TIR ve kamyon geçişlerine kapatılıyor. (İHA)

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