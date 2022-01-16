Bursa trafik sıkışıklığında dünyanın en yoğun 19. şehri oldu

ABD merkezli Inrix’in yaptığı araştırmaya göre dünyanın en sıkışık 5 şehri Londra (148 saat), Paris (140 saat), Brüksel (134 saat), Moskova (108 saat) ve New York (102 saat) oldu. 2020 yılında 454. sırada yer alan Bursa, 19. sıraya yükselerek rekor kırdı.

Veli TOPRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD merkezli Inrix'in yaptığı araştırmaya göre dünyanın en sıkışık 5 şehri Londra (148 saat), Paris (140 saat), Brüksel (134 saat), Moskova (108 saat) ve New York (102 saat) oldu. 7 kıtada 50 ülke ve binden fazla şehrin kapsamlı trafik analizlerini yapılarak elde edilen araştırmada İstanbul 10. sırada yer aldı. Ancak 2020'de 454. sırada yer alan Bursa, 19. sıraya yükselerek rekor kırdı. İstanbul'daki sürücüler trafikte 88 saat geçirirken Bursa'dakiler 82 saat kaldılar. Listede Ankara 70, İzmir 124 ve Adana ise 129. sırada yer aldı.

EN SIKIŞIK ŞEHİRLER: 2021 yılı küresel trafik puan kartını yayınlayan Inrix firması, geçtiğimiz yıl dünyanın en sıkışık şehrinin Londra olduğunu açıkladı. Pandemi koşullarının hafiflemesi ile birlikte bazı şehirlerde trafikte ‘eski normale' dönüş yaşanırken, dünyanın en yoğun trafiğine sahip 10 şehri şöyle; Londra, Paris, Brüksel, Moskova, New York, Chicago, Roma, Bogota, Palermo ve İstanbul.



BURSA REKORU KIRDI: 2020 sonuçlarına göre dünyanın 454. trafik yoğunluğuna sahip olan Bursa şehri, adeta patlama yaşadı. Bursa, 2021 raporunda 19. sıraya yerleşerek rekor kırdı. Bursa'daki sürücüler trafikte 82 saat kaldılar.

REKOR KIRDIRAN SEBEPLER: Bursa'da yaşayan yazar Ahmet Emin Yılmaz, şehirdeki trafik sıkışıklığını İnşaat Yüksek Mühendisi Tözün Bingöl'e yorumlattı: “Üretim şehri Bursa'nın bu trafik sıkışıklığında; alternatif yolların az, göçle nüfus artışının çok, pandemi nedeniyle toplu taşımadan kaçış ve özel otomobil bağımlılığının çok olması etken.