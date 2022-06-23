Bursa’da 245 ruhsatsız silah ele geçirildi, 4 gözaltı

Bursa'da düzenlenen operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 245 ruhsatsız silah ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, silah dağıtımını motosikletli kurye ile yaptıkları belirlendi.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde 4 kişinin kurusıkı tabancaları dönüştürerek silah ticareti yaptığını belirledi.

Titizlikle çalışan ekipler, yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. Ekipler ruhsatlı 3 katlı av bayisine baskın yaptı, burada bulunan K.Y. (49), B.T. (43), M.O. (33) ile M.U. (30) gözaltına alındı.

Av bayisi olarak ruhsatı bulunan binanın ilk katının bayi, 2nci katının depo, 3üncü katının da atölye olarak kullanıldığı tespit edildi. Yapılan aramada toplam değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1 MP5 otomatik tabanca, 77 ruhsatsız tabanca, 130 kurusıkı tabanca, 37 ruhsatsız tüfek, 1360 adet çeşitli çaplarda fişek, 50 tabanca gövdesi, 44 sürgü üst kapağı, 61 namlu, 20 şarjör, 2 spiral aleti, 1 mengene, 1 matkap ve 1 namlu ölçüm aleti ele geçirildi.

MOTOKURYE İLE SİLAH DAĞITMIŞLAR

Şüphelilerin emniyette yapılan sorgularında suçlarını itiraf ettikleri, K.Y. ve B.T.’nin imalat yaptıkları, M.U. ve M.O.’nun da motorlu kurye olarak silahların dağıtımını yaptıkları belirlendi.

Yapılan operasyonun Bursa’da bugüne kadar yapılan en büyük kaçak silah operasyonu olduğu belirtilirken, ele geçirilen silahlar, geçmişte suça karışmış olabileceği gerekçesiyle balistik incelemesi yapılmak üzere Kriminal Bölge Müdürlüğü’ne gönderildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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