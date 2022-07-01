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Bursa’da ATM yapım ve kiralama ihalesi düzenlenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 120 adet ATM kurulması ve on yıllığına İşletilmesi için ihale düzenleyecek.

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Bursa’da ATM yapım ve kiralama ihalesi düzenlenecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle 20 Temmuz 2022 günü saat 11:30'da Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenler, talep edilen belgeleri 20 Temmuz 2022 günü saat 10:00'a kadar Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı İhale Şube Müdürlüğüne teslim etmelidir.

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