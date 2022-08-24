Bursa’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Bursa'da ceviz büyüklüğündeki dolu yağışını görenler şaşkına döndü. Araç sahipleri ise evlerinden getirdikleri battaniyeler ile araçlarını doludan korumaya çalıştı. Kütahya'da da dolu yağışı etkili oldu.

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Bursa’nın Keles ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışını görenler şakına döndü.

Dolu yağışını fark eden vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri battaniyeler ile araçlarını korumaya çalıştı.

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Sarıot Kötüyünde dolu yağışı etkili oldu. Yağmur ile başlayıp daha sonra doluya dönüşen yağışla köy beyaza bürüdü.

Dolu ve yağmurun herhangi bir zarara yol açmadığı öğrenildi.