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Bursa’da kimya fabrikasında yangın çıktı, patlamalar yaşanıyor

Bursa'da kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün fabrikayı sararken işçiler tahliye edildi. Zaman zaman patlamaların yaşanırken bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Yayınlanma: 03:49 - 17 Ocak 2022 Güncellenme:
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Bursa’da kimya fabrikasında yangın çıktı, patlamalar yaşanıyor

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Nilüfer Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimya kazanına bakım yaptıkları esnada yangın çıktı.

İHA

Kısa sürede büyüyen alevler bütün fabrikayı sararken fabrikadaki bütün çalışanlar tahliye edildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Zaman zamanda patlamalar yaşanan kimya fabrikasında itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

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