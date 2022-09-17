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Bursa’da orman yangını

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Şükriye Mahallesi ile Belenoluk arasındaki ormanlık alanda başlayan yangına havadan 2 uçak, 2 helikopter, karadan ise 6 arazöz ve 40 personel ile müdahale edildiği öğrenildi.

Halil ATAŞ
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Bursa’da orman yangını

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, ormanlık alanda yangını çıktı.

2 UÇAK, 2 HELİKOPTER İLE HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Orhaneli ilçesinde, Şükriye Mahallesi ile Belenoluk arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına havadan 2 uçak, 2 helikopter, karadan ise 6 arazöz ve 40 personel ile müdahale edildiği öğrenildi.

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