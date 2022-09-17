Bursa’da orman yangını
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Şükriye Mahallesi ile Belenoluk arasındaki ormanlık alanda başlayan yangına havadan 2 uçak, 2 helikopter, karadan ise 6 arazöz ve 40 personel ile müdahale edildiği öğrenildi.
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, ormanlık alanda yangını çıktı.
2 UÇAK, 2 HELİKOPTER İLE HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR
Orhaneli ilçesinde, Şükriye Mahallesi ile Belenoluk arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına havadan 2 uçak, 2 helikopter, karadan ise 6 arazöz ve 40 personel ile müdahale edildiği öğrenildi.