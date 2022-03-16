Bursalı çiftçiden Binali Yıldırım’a: IBAN göndereyim mi?

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın çiftçilere, "Girdiler yüksek nasıl ekelim diye düşünüyorsunuz düşünmeyin. Ekin kardeşim" sözlerine sosyal medyadan cevap veren Bursalı çiftçi Ali Hakan Kabakçı, "Binali amca! Yarın 2 tanker göztaşı atacağım. 40 kilo göztaşı 3 bin lira. 30 kilo kireç 150 lira. Mazot 350 lira. Toplam 3 bin 500 lira. IBAN'ı göndereyim mi?" diyerek tepki gösterdi.

Halil ATAŞ

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AKP Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından Çorlu’da düzenlenen toplantıda konuşan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, çiftçilere “Ekin kardeşim, ekebildiğiniz kadar ekin. Maliyetler yüksek, mazot yüksek, gübre yüksek, diğer girdiler yüksek nasıl ekelim diye düşünüyorsunuz düşünmeyin” ifadelerini kullanmıştı.

“BİNALİ AMCA, IBAN’I GÖNDEREYİM Mİ?”

Yıldırım’ın sözlerine sosyal medyadan karşılık veren Bursalı çiftçi Ali Hakan Kabakçı, “Binali amca! Yarın 2 tanker göztaşı atacağım. 40 kg. göztaşı 3 bin lira. 30 kg. kireç 150 lira. Mazot 350 lira. Toplam 3 bin 500 lira. IBAN’ı göndereyim mi?” ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

Binali Yıldırım, Çorlu’da düzenlenen toplantıda şu ifadeleri kullanmıştı:

* Elhamdülillah bu sene bereket de var, bolluk da var. Onun için bu seneyi iyi değerlendirelim, ekelim. Sonuna kadar ekelim, merak etmeyin, inşallah burada gerekli destekler veriliyor, inşallah daha fazlası verilecek.

* Maliyetler yükseldi ben nasıl ekeyim diye düşünmeyin, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bunun üzerine çalışıyor, düşünüyor siz yol kesmeden devam edin. Üretmeye devam edin.

* Bizi kurtaracak kalkındıracak olan üretimdir. Üretimi ilaç gibi üretmeyeceğiz yani. Deliler gibi üreteceğiz ki sürümden kazanalım, maliyeti düşürelim ve dünyadaki rekabetimiz artsın.

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