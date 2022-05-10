Çalınan çiçeklerin başına nöbetçi personel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, turistlerin en çok ziyaret ettiği Konyaaltı Varyantı'ndaki '#Antalya' yazılı fotoğraf çerçevesindeki çiçeklerin sık sık çalınması nedeniyle personel görevlendirdi. Peyzaj mimarı Meryem Esra Gül, "Vatandaşlarımızdan ricamız, bu konuda biraz daha hassasiyet göstermeleri" dedi.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği alanlardan Konyaaltı Varyantı ile ilgili sosyal medya çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl Akdeniz, Konyaaltı Sahili ve Beydağları manzarasıyla turistlerin en çok fotoğraf çektirdiği varyanttaki seyir terasına ‘#Antalya’ etiketi yazılı bir fotoğraf çerçevesi kurdu. Kentin sosyal medya paylaşımları ile daha çok görünür hale gelmesi için oluşturulan çerçeve, 12 ay boyunca mevsim çiçekleri ile süsleniyor.

Fakat bazı ziyaretçiler, fotoğraf çektikten sonra bu çiçekleri ya saksısıyla ya da çiçeği ile koparıp alıyor. Bir hafta önce de fuşya renkli petunyalarla süslenen fotoğraf çerçevesindeki çiçekler, bazı ziyaretçilerce tamamen söküldü. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sökülen petunyaların yerine yenilerini dikti.

‘BURASI ANTALYA’NIN VİTRİNİ’

Peyzaj mimarı Meryem Esra Gül, Konyaaltı Varyantı’nın Antalya’nın vitrini olduğunu belirterek, “Buranın en güzel şekilde bakımını yapmaya çalışıyoruz. Genel olarak mevsimlik çiçekleri yeniliyoruz. Ama bazı vatandaşlarımız bu mevsimlik çiçekleri tabi ki beğenip, alıyor. Bunları sürekli yeniliyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu konuda biraz daha hassasiyet göstermeleri. Çiçekleri alanları gördüklerinde uyarıda bulunmaları. Antalya’mızın vitrininin güzel olmasını bekliyoruz. Sürekli bir personelimiz artık burada görevli olacak” dedi.

‘SÖKEBİLİR MİYİM DİYE SORUYORLAR’

Hem çiçeklerin çalınmasını hem de çerçeve ve etrafındaki peyzaj alanının bakımı için alanda sürekli görevlendirilen personel ise bazılarının çiçekleri söküp götürdüklerinden şikayet ederek, “Artık burada devamlı kalıyorum hem de alanın bakımını yapıyorum. ‘Ben sökebilir miyim, götürebilir miyim’ diye soranlar da oluyor. Saksısıyla veya toprağıyla söküp götürüyorlar. Aslında götürmemeleri daha uygun” diye konuştu. (DHA)

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