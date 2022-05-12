Canan Kaftancıoğlu cezaevine girecek mi?

Yargıtay'ın, Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 günlük kısmını onamasıyla birlikte, 'bu ceza miktarının yatarı var mı?' sorusu gündeme geldi. Avukat İsmail Yılmaz, "Kaftancıoğlu'nun herhangi bir şekilde cezaevinde yatarı olmayacaktır" dedi.

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Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘kamu görevlisine hakaret', ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.

“HERHANGİ BİR ŞEKİLDE CEZAEVİNDE YATARI OLMAYACAK”

Avukat İsmail Yılmaz, Canan Kaftancıoğlu'nun ceza infazının nasıl olacağını şöyle değerlendirdi:

* “Kesinleşmiş olan 4 yıl 11 ay 20 günlük cezası, 2020 yılında yapılan infaz değişikliği ile 2 yıl 5 ay 25 güne inmektedir.

* Denetimli serbestlik uygulaması da 2020'deki düzenleme ile 1 yıldan 3 yıla çıkarılmış olduğundan dolayı 2 yıl 5 ay 25 günlük ceza, bu 3 yıllık miktarın altında kalmaktadır.

* Dolayısıyla, Canan Kaftancıoğlu'nun herhangi bir şekilde cezaevinde yatarı olmayacaktır. Sadece, usulü infaz işlemleri için cezaevine girecek ve çıkacaktır.”

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