Çankırı Karatekin Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Çankırı Karatekin Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.
Başvuru Tarihleri: 29/06/2022 – 21/07/2022
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