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Çavuşoğlu, ABD’li ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

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Çavuşoğlu, ABD’li ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bugün ayrı ayrı telefonda görüştü.

Görüşmelerde, Ukrayna’daki son gelişmeler, tahliyeler ve ikili ilişkilere ilişkin konular ele alındı. (DHA)

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