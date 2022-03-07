Çay paketin çıkanlar şaşırttı! 2 kişi tutuklandı
Denizli otogarında iki kişinin otobüsten indikten sonra polis tarafından üzerleri arandı. Şahısların yanlarında bulunan çay paketinin içerisinden çıkanlar ise şaşırttı. Yabancı uyruklu şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Denizli'ye otobüs ile yüklü miktarda uyuşturucu madde nakil edileceği yönünde alınan istihbari bilgiler üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yabancı uyruklu 2 şüphelinin bindiği otobüs tespit edildi. Takibe alınan otobüsün otogara gelmesi sonucu operasyon yapan ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.
TUTUKLANDILAR
Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, çay paketi içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA