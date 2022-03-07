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Çay paketin çıkanlar şaşırttı! 2 kişi tutuklandı

Denizli otogarında iki kişinin otobüsten indikten sonra polis tarafından üzerleri arandı. Şahısların yanlarında bulunan çay paketinin içerisinden çıkanlar ise şaşırttı. Yabancı uyruklu şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Çay paketin çıkanlar şaşırttı! 2 kişi tutuklandı

Denizli'ye otobüs ile yüklü miktarda uyuşturucu madde nakil edileceği yönünde alınan istihbari bilgiler üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yabancı uyruklu 2 şüphelinin bindiği otobüs tespit edildi. Takibe alınan otobüsün otogara gelmesi sonucu operasyon yapan ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, çay paketi içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

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