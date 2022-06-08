Çekmeköy’de AKP’li belediyenin yıkım çalışmasına yürütmeyi durdurma kararı
AKP'li Çekmeköy Belediyesi tarafından imara açılıp yıkım çalışmalarına başlanan yeşil alanda İBB tarafından açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.
İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Mehmet Akif Mahallesi’nde Ulus Pazarı'nın yakınında bölgedeki tek yeşil alan ve deprem toplanma olan parkın AKP’li Çekmeköy Belediyesi tarafından imara açılıp, yapılaşma ısrarı, mahalleliyi sokağa dökmüştü.
Bu sabah saat 05.30 sıralarında iş makineleri ve belediye çalışanları parka girerken, mahallelerindeki yeşil alanı korumak isteyen vatandaş duruma tepki göstermiş, polisin müdahalesiyle arbede yaşanmıştı.
İBB DUYURDU: YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ
Parktaki yıkım çalışmalarıyla ilgili flaş gelişmeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün duyurdu.
Akgün, “Çekmeköy, Mimar Sinan Mahallesi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mevcut yeşil alanı ‘Akaryakıt Alanı'na dönüştüren imar planlarına ilişkin; İBB olarak açtığımız davada ‘Yürütmeyi Durdurma' kararı verilmiştir” açıklamasında bulundu.