Haberler - Gündem

Cemaat yurtlarında yaşanan sorunların araştırılmasına yönelik önerge reddedildi

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP grubunun tarikat veya cemaatlerin kontrolündeki özel yurtlarda yaşanan sorunların araştırılmasına yönelik önergesi reddedildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Cemaat yurtlarında yaşanan sorunların araştırılmasına yönelik önerge reddedildi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda, HDP grubu tarafından öğrencilerin kaldığı yurtlara ilişkin araştırma önergesi verildi.

HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç’un sunduğu önergede, tarikat veya cemaatlerin kontrolündeki özel yurtlar ve kamu yurtlarında yaşanan sorunların, baskıların, tacizlerin, ölümlerin, saldırıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için Meclis araştırması açılması talep edildi.

CHP ve İYİ Parti milletvekilleri önergeye destek verirken, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla önerge reddedildi. DHA

AKP'li vekil Karahocagil, Enes Kara'nın intiharını dış güçlere bağladı İlginizi Çekebilir AKP'li vekil Karahocagil, Enes Kara'nın intiharını dış güçlere bağladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AKP AMASYA BES bireysel emeklilik sistemi cemaat CHP emeklilik HDP İYİ Parti Meclis Meral Danış Beştaş MHP TBMM