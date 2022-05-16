Cemal Enginyurt: Bu ihanettir

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Atatürk Havalimanı’nın yıkılmasını kınadı ve "Atatürk ismine tahammül edemiyorsunuz’’ dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

20 yıldır iktidarda olan AKP'nin her şeyi sattığını, satamadığını da yıktığını savunan Cemal Enginyurt ‘'Bu ihanettir'' dedi ve şunları söyledi:

HESABI SORULACAK

Atatürk Havalimanı’nı yıkarak milyarlarca doları batırıyorsunuz. Bunun hesabı sorulacak. Eski Türkiye Atatürk Havalimanı’nı yaptı, fabrikalar yaptı. Yeni Türkiye’de ise 20 yıldır iktidarda olan AKP n varsa sattı, satamadığını yıktı. Atatürk Havalimanı’nı yıkma kararını şiddetle kınıyoruz.

BİZİ KISKANIYORLAR

Bizi kıskanıyor dediğiniz New York’ta dört havalimanı var. Bizi kıskanıyor dediğiniz Paris’te üç havalimanı var. Bizi kıskanıyor dediğiniz Londra’da altı havalimanı var. Ama siz tahammül edemediniz. İstanbul’da Atatürk ismine ve Atatürk Havalimanı’na tahammül edemediniz, yıkıyorsunuz.

İHANETTİR

Yazıklar olsun. Atatürk Havaalanı’nı yıkmak bu memleketin milyonlarca, milyarlarca dolarına yaptığınız ihanetin yeni bir serisidir. Nasıl 128 milyar doları batırdıysanız şimdi de Atatürk Havalimanı’nı yıkarak milyarlarca doları batırıyorsunuz. Demokrat Parti iktidarında bu yaptıklarınızın hesabı sorulacak ve Atatürk Havaalanı tekrar Atatürk ismiyle inşa edilecek. Bütün Türk milletine sözümüzdür.

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