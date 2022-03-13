Cemal Enginyurt’tan kar altında protesto: Gideceksiniz

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, akaryakıta yapılan peş peşe zamları kar yağışı altında 3 tekerlekli bisikletli tezgaha binerek protesto etti. İktidara seslenen Enginyurt, "Zamları geri çekin. Siz zam yaptıkça bu millet çözüm bulacak. Yönetemiyorsunuz, gideceksiniz" dedi.

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Seyyar tezgah üstünden iktidara seslenen Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Zamları geri çekin. Siz zam yaptıkça bu millet çözüm bulacak. Artık bundan sonra araç bu. Eğer daha fazla ileri giderse at arabasına bineceğiz” dedi.

ERDOĞAN’A SESLENDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Enginyurt, “Zamlar artık canımızı yaktı. Yeni çareler üretiyoruz. Milletin gidecek hali kalmadı. Çözüm belli. Yeni aracımız Türkiye'ye hayırlı olsun. Milleti bu tür araçlara binmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“GİDECEKSİNİZ”

O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Enginyurt, “Siz zam yapmaya devam edin. Biz çare bulmaya devam edeceğiz. Yönetemiyorsunuz, gideceksiniz” ifadelerine yer verdi.