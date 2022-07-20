Cennet Koy’da Mehmet Cengiz’e bir tepki de İYİ Parti’den

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koy’da iş adamı Mehmet Cengiz tarafından 678 bin metrekareye yapılmak istenen turistik tesis ve lüks proje inşaatına eylem ve tepkiler sürüyor. Bu kez de İYİ Parti İlçe Teşkilatı koyda eylem düzenledi. İlçe Başkanı Nevzat Kanber “Koyların birini koruyalım derken diğeri elden gidiyor” dedi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi'ndeki Cennet Koy'daki Gökburun Mevkii'nde 678 bin metrekarelik alana Cengiz İnşaat tarafından yapılması planlanan turistik tesis ve lüks villa projesine tepki için bu sabah Cennet Koy'da toplanan İYİ Parti İlçe Teşkilatı üye ve yöneticileri sert tepki gösterdi.

Koyda “Cenneti Cehenneme Çeviremeyeceksiniz” yazılı pankart açan eylemcilere İYİ Parti Kalkınma Politikaları Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, STK Koordinatörü Mustafa Gürpınar, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk, İl Kadın Politikaları Başkanı Gülgün Çolakoğlu, Bodrum İyi Parti kurucu başkanı Mehmet Onur Şahbaz'da destek verdi.

“YAĞMA HUKUK TANIMIYOR”

İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber yaptığı basın açıklamasında, yargının üç kez iptal ettiği bir imar projesinin ‘YATIRIM' adı altında hayata geçirildiğini belirterek “Bir kez daha görüyoruz ki yağma hukuk tanımıyor. Şu an yakınında bulunduğumuz 678 bin metrekarelik araziyi Özelleştirme İdaresi’nden satın alan Cengiz İnşaat, Bodrum'un nadir kalmış doğal ve kültürel değerlerinden Cennet Koyu'na, villa ve otel yapacakmış! Bu güzelim denize de dört tane mendirek konduracakmış! Sadece canlı yaşamı ve ekolojik dengeler değil, Gökburun yarımadası Bodrum'un tarihsel ve kültürel mirası açısından da önemli alanlardan biridir.

Bodrum'da yüzümüzü nereye dönsek, karşımıza doğayı yok eden projeler çıkıyor. Biri bitiyor, biri başlıyor! Sermaye çeteleri, Bodrum'u karış karış talan etmeye and içmiş! Yerel yönetimin, Sivil Toplum Kuruluşlarının, meslek odalarının, Bodrumluların haberi bile olmadan Ankara'dan verilen kararlarla, kentimizi talan etmeye yemin etmişler! Bodrum'un en güzel, en yeşil bölgeleri birer birer satışa çıkarılıyor. Mülkiyeti kamuya ait olan en değerli araziler, özelleştirme programına alınıyor. Kamu için kullanılması gereken Hazine arazileri, Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla yapılaşmaya açılıyor! SİT ve koruma alanı içinde kalan araziler, mahşerin BEŞ atlısına peşkeş çekiliyor! Üç beş kişinin rahatı ve rantı için on binlerce kişinin hakkı ihlal ediliyor” ifadelerini kullandı.

“BİRİNİ KORUYALIM DERKEN DİĞERİ ELDEN GİDİYOR”

Kanber açıklamasının devamında ise “Birini koruyalım derken, diğeri elden gidiyor! Rant projelerinin ardı arkası kesilmiyor! Artık satacak bir şey bulamayan iktidar; kamu arazilerini, koyları, sahilleri ve hatta denizleri bile yandaşlarına peşkeş çekiyor.

Bunun için yasaları çiğnemekten çekinmiyor. Bizler gizli pazarlıklarla yapılan bu satışları, ancak ihale edildikten sonra öğreniyoruz! Bu harami yönetim gitmediği sürece, Bodrum tehdit altında olmaya devam edecek. Çocuklarımız için, geleceğimiz için, Bodrumumuz için, doğamızı, ormanlarımızı, denizlerimizi ,ihanet içinde olanlara, yağmacılara karşı korumak zorundayız. Biz bugün korumazsak, yarın çocuklarımız, torunlarımız bize hesap soracaktır.

Bugün yargı kararlarını hiçe sayıp Bodrum'u talan edenler, yarın basit cezalarla kurtulacağını düşünüp yanılmasın! Milyonlar, sandıkta hesap günü için geri sayıyor. Buradan iktidar partisine sesleniyoruz; Kamu kaynaklarını özel sermayeye aktaran ve yaşam alanlarını yok eden tüm satış ve düzenlemeleri çok geç olmadan iptal edin! Aksi taktirde; Bodrum'da yaptığınız her bir doğa katliamının, hukuksuzluğun hesabını yargı önünde vereceksiniz. Bodrum'un geleceğini sizlere parsellettirmeyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

MEHMET TOSUN: BURAYA HARCANACAK PARAYI, ALTYAPIYA, YOLA HARCASAYDINIZ…

İyi Parti Kalkınma Politikaları Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, Bodrum'da altyapı, yol yetersizliği, susuzluk ve daha pek çok probleme rağmen vahşi yapılaşmanın devam ettiğini belirterek “İmar planları kesinleşmiş, uygulamaları yapılıp Ankara'dan terkleri yapılmış, ruhsat alma aşamasındalar. Eğer Bodrumlular olarak buna dur diyemezsek, bir sonraki yıl burada yapılaşmayı göreceğiz. Adım adım yöre insanı buradan uzaklaştırılacak ve tabiat varlığımız yok olacak. Biz bunu Bodrum'da son zamanlarda çok sık görmeye başladık. Altyapımız yok, yollarımız yok, suyla ilgili problemlerimiz var, deniz kirliliği had safhada ve vahşi yapılaşma olanca hızıyla devam ediyor.

Ülkeye gelir elde etmek üzere yapmış oldukları çalışmaları, buranın yolu için harcasalar keşke. Buraya gelirken neredeyse kasislere düşmeden, insanlar araçlarıyla zor geliyor. Altyapısı olmayan bir yere yapılaşma ile nüfus yükü getiriliyor. Çevre tahribatı ve doğa kirliliği ile insanların böyle bir değeri yok oluyor. Bunu 2005'te Usuluk Tabiat Parkı'nda da görmüştük. Bodrumlular oradan nasıl uzaklaştırıldıysa, buradan da uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

Hazine arazilerini satıp gelir elde etme alışkanlığımız devam ettiği sürece, deniz bitecek, kara görünecek. Bir gün satacak, ve hatta yaşayacak yer bulamayacağız. Bodrum'u, bu ülkeyi seven herkesi bu mücadeleye destek vermeye çağırıyorum. Buna tepki koymamız lazım.” dedi.

“BİZLER MİRASYEDİ DEĞİLİZ!”

Eyleme katılan Bodrum İYİ Parti Kurucu Başkanı Mehmet Onur Şahbaz da konu ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Millet olarak bir tepkisizlik durumu var. Yapılan her tür adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı tepkisizliğin bir sonucu var. Demokrasinin gereği, halkın sesine kulak vermektir. Burada yaşayan insanlar, buranın Maliye Hazinesine ait olmasını istiyor. Hazinenin malıdır bu.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan bir yeri rant kaynağı olarak görmek, mirasyedi olarak davranmak, devleti yönetenlerin gelecek nesillere yapacağı en büyük haksızlık. Bizler mirasyedi değiliz. Topraklarımızı özel sektörün yapacağı bu tür yatırımlara açıyor olmak çok büyük haksızlık.” Açıklamaların ardından eylemciler Cennet Koy'dan ayrıldı.

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