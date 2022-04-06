Çeşme Projesi’nde koruma statüsü değişti

16 bin hektarlık Çeşme Projesi bölgesindeki, yaklaşık 840 hektarlık alanın koruma statüsü değiştirildi.

Sozcu.com.tr

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan Çeşme Turizm Bölgesi’nde bazı alanların koruma statüsü değiştirildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’nda 16 bin hektarlık Çeşme Projesinin yaklaşık 840 hektarı için “Hassas Korunacak Alan” kararı verildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Danıştay tarafından atanan bilirkişi kurulu tarafından “Uzun erimli kamusal yarar duyarlılık gösterilmemiştir” tespiti yapılan Çeşme Projesi için aynı raporda, bugüne kadarki tüm üst ölçekli planlarda, Çeşme Turizm Bölgesi sınırlarının kara bölümü içindeki yüzde 65 gibi çok büyük bir bölümünün, yapılaşmaya, kullanmaya, geliştirilmeye kesinlikle açılmaması gereken nitelikteki koruma alanları kapsamında kaldığı kaydedilmişti.

‘HALKA KAPALI ÖZEL STATÜLÜ BÖLGE'

Projeye karşı çıkan meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları, “Bakanlık; bir grup ayrıcalıklı zümre için halka kapalı, adeta özerk bir cumhuriyet oluşturacak” iddialarında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Kararı özetle şöyle:

İzmir İli, Çeşme ve Urla ilçeleri sınırları içerisinde bulunan 38. Grup (Karaköy-Zeytinli Etabı) Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 109. maddesi gereğince karar verilmiştir.

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