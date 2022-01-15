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Çeşme’de 179 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 179 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

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Çeşme’de 179 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Alaçatı açıklarındaki bir teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 179 göçmeni yakaladı.

Sahil güvenlik ekiplerinin yakaladığı göçmenler, yakalandıkları tekneyle birlikte Çeşme İskelesi’ne getirildi. Ekipler, 4 kişiyi de göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilecek. İHA

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