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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, araçlar bu hale geldi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu ekinlere, meyve ağaçlarına ve otomobillere zarar verdi. Gaziantep-Besni Karayolu beyaza büründü.

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Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, araçlar bu hale geldi

Besni ilçe merkezi, ilçeye bağlı belde ve köylerde aniden bastıran dolu yağışına vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Ceviz büyüklüğünde yağan şiddetli dolu yaklaşık 15 dakika sürdü. Dolu yağışından dolayı ekinler, ağaç meyveleri zarar gördü.

Dolu yağışından dolayı ise yaklaşık 7'e yakın aracın camları dayanamayarak kırıldı.

Gaziantep- Besni Karayolu Çakırhöyük beldesi mevkiinde beyaza büründü.

Yolu kullanan sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Yağan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı. İHA

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