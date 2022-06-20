Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. KPSS-2022/9 kapsamında tercih yapan adaylar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr sayfasında ulaşabiliyor.
10 – 15 Haziran 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/9 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
KPSS-2022/9 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI YAYINLANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.