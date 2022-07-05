Çevrecilerden Ağrı Dağı’nda “Finike’de maden istemiyoruz” eylemi

350’den fazla taş ve mermer ocağı ruhsatı verilen adı kendine özgü portakalıyla özdeşleşen Antalya’nın Finike ilçesindeki mermer ocakları Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı’nda "Finike'de maden ocağı istemiyoruz" pankartı protesto edildi.

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Antalya'nın Finike ilçe Belediyesi personeli Ergün Çolak ile Kumluca Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, aynı zamanda Arykanda Doğa Sporları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Karataş, Türkiye Dağcılık Federasyonu'na bağlı Zirve Dağcılık Kulübünün davetlisi olarak gittikleri Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek dağı olan 5 bin 137 m rakımlı Ağrı Dağı tırmanışında zirvede, “Finike'de maden ocağı istemiyoruz” pankartı ile eylem yaptı.

“KENDİLERİNE TEŞEKKÜR EDER ZİRVELERİNİ KUTLARIM”

Antalya'nın portakalıyla ünlü Finike ilçesinde maden ocaklarının yarattığı çevre kirliliği karşı tepkiler çığ gibi büyüyor. İlçede yeni mermer ocağı açılmasını istemeyen Finikeliler, tepkilerini bulundukları her ortamda dile getiriyor.

Ergün Çolak ve Yakup Karataş'ın, Ağrı Dağı'nda gerçekleştirdikleri protesto eyleminin ardından konuşan Finike Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Geyikçi, şunları söyledi;

“Finike Belediyemizin ve Finike halkının da duyarlı ve takipçisi olduğu İskele Mahallesi’nde yeni açılması planlanan maden ocaklarının Finike’nin doğasına vereceği zararları önlemek adına arkadaşlarımızın gösterdiği duyarlılık adına kendilerine teşekkür eder, zirvelerini kutlarım.”

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