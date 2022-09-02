CHP, adli yıl açılışında avukatlarla bir araya geldi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu’nun düzenlediği buluşmada sandık başında görev alan ve alacak olan avukatlar ile adli yıl açılışında bir araya geldi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, avukatlar ile adli yıl açılışında bir araya geldi.

Avukatlar ile genellikle adliye koridorlarında ve hakkında açılan davalar sürecinde bir araya geldiğini belirten Kaftancıoğlu “Bir araya gelerek herkes için adaleti ve herkes için hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi için çalıştığımız yer farklı olsa da siyasi bakışımız, partilerimiz farklı olsa da bu ülkeye ahlak ve adalet bağlamında yan yana, inanarak, korkmadan ve yılmadan mücadelemize olan inancımızı tazeleyeceğimiz bir gün. Eşitlik, özgürlük, adalet, akıl, ahlak bağlamında hepimiz yan yanayız'' dedi.

‘'İSTANBUL TÜRKİYE'YE ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEK OLDU''

Buluşmaya katılan CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek sandık örgütlenmesi ve avukatların sandık başlarında görev alımlarıyla ilgili İstanbul'un Türkiye'ye çok güzel bir örnek olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi:

*Bu açıdan İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu'na, İstanbul İl Hukuk Komisyonumuza ve onların nezdinde emek veren tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

*Önümüzdeki seçimde de 81 ilde tüm sandık alanlarında avukatlar olmalı. Çünkü sandık alanlarında özellikle iki sandıktan fazla üç sandıktan fazla sandığın olduğu okullarda sandık alanlarında meslektaşlarımız olursa, işte o sandıklardaki sandık kurulu üyeleri de, müşahitler de, bilişim sorumluları da çok daha rahat görev yaparlar.

*Bizler; bilgimizle, özgüvenimizle, hukukçu kimliğimizle seçim güvenliğini sağlayacağız. Bunun için Hukuk Komisyonlarımızı güçlendiriyoruz.

*Yapacağımız çok iş var. Yargının kurucu unsuru olan savunmayı ve baroları anayasanın içine koyacağız.

*Anayasada yer alacak savunma ve avukat. Çoklu baro uygulamasına son vereceğiz. Barolarda temsilde adalet sağlayacağız. Bunların hepsini hep birlikte gerçekleştireceğiz.'

“ADİL, HAK TEMELLİ, HUKUKU İÇSELLEŞTİRMİŞTİR BİR TÜRKİYE İÇİN HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ''

Yargı eliyle muhalif insanların cezalandırıldığını haksız, hukuka aykırı kararların yargı tarafından verildiğini ifade eden CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aysemin Gülmez ise şunları söyledi,

*Hasta tutukluların tahliyelerinin önünün kapatılmasından tutalım da aynı suçtan birden fazla iddianame düzenlenmesine kadar geniş bir yelpazede gözle görülür çok açık hukuka aykırılıklarla karşı karşıyayız.

*Özellikle iktidara muhalif kişilerin aleyhine açılan davalarda hakim meslektaşlarımızın karar vermekte zorlandıklarını, hatta yasalara ve vicdanlara aykırı kararlar verdiklerini üzülerek deneyimliyoruz.

*Hakimlik, savcılık gibi kıymetli makamları işgal eden ancak hakimlik, savcılık yapma yetisine, bilgisine olmayan onlarca hakim ve savcı var.

*Usul bilmeyen hakimlerden davanın esasıyla ilgili adil bir karar vermesini bekler durumdayız. Seçimler ile birlikte iktidar elbette değişecek ve uzun yıllardır ağır yaraları olan yargımız; etkin, bağımsız ve tarafsız bir kimliğine kavuşacak.

*Adil hak temelli, hukuki içselleştirilmiş bir Türkiye için hep birlikte mücadelemizi büyüteceğiz.'

“ÜÇ YIL ÖNCE CÜBBESİNİ ÇIKARMIŞ BİR AVUKAT OLARAK SİZLERİ AĞIRLAMAKTAN GURUR DUYUYORUM'”

CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu tarafından düzenlenen organizasyona ev sahipliği yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise şunları söyledi:

*Belediye Başkanı seçildiğim gün cübbeyi, yasa gereği çıkarmam gerekiyordu. Bir tek evlendirme dairesinde nikah kıyarken giyiyorum.

*Onun haricinde özlemle o cübbeyi saklıyorum. Bugün Dünya Barış ve adli yılın açılış günü. Barışın olmadığı yerde hukuk ve adaletten söz edilmez.

*Hukukun ve adaletin olmadığı yerden de barıştan söz edilmez. Umarım çok kısa bir süre içerisinde hukukun her alanda tecelli edeceği hukuk devletinin kurallarına herkesin uyacağı bir siyasi döneme geçeriz. Sizin mücadelenizle, sizin katkılarınızla bunu başarabileceğimize inanıyorum. Hepiniz tekrar Kadıköy’e hoş geldiniz, iyi ki geldiniz.

“DEMOKRASİ MÜCADELEMİZİ YÜKSELTMEMİZ GEREKİYOR”

İstanbul Baro Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu ise şöyle konuştu:

* Eğer avukatlık bu ülkede bir yargı bağımsızlığı sağlanamıyorsa yapılamaz. Eğer avukatlık bu ülkede gerçekten bir hukuk devleti olması mümkün olamıyorsa yapılamaz.

*Bunu bilen bunun hem siyasette hem de belki bir demokratik kitle örgütü sayılması gereken baro içerisinde güçlendirilmesi hepimiz için yaşamsal bir anlam ifade ediyor.

*Bunun için de temel nokta demokrasi mücadelesi. Demokrasi mücadelesini nerede ne biçimde ne açıdan yaparsanız yapın onun çok büyük bir değeri olduğu düşüncesindeyim ve bunun yer benim de bugün itibariyle benim açımdan var olduğu için buradayım. Ancak demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmememiz gerekiyor.

*Nasıl avukatlar olarak geçmişte demokrasimizi, İstanbul seçimlerinde, haziranda, elimizden alırken onu vermediysek; nasıl bunun mücadelesini yaptıysak, nasıl sandıklara sahip çıktıysak, şimdi çok yakında önümüzde yine böyle bir mücadele alanı var.

*Avukatlar olarak bunu yükseltmemiz gerekiyor. Demokrasi mücadelesini yükseltmemiz gerekiyor. Biz demokrasi varsa varız. Demokrasiyi yücelteceksek varız. Biz demokrasi içinde varız. Neler yaşadığımızı görüyorsunuz. Neler yaşadığımızın içindeyiz.

*Burada avukatlara tek tek onları anlatmanın gereği yok. Ancak buradan çıkışı sağlamamız gerekiyor ve inanın bana en büyük görev de bize düşüyor.

*Başaracağımıza yürekten inanıyorum. O nedenle de bu birlikteliğin, bu dayanışmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum.

Yaklaşık 1000 avukatın katılımı ile CHP İstanbul İl Hukuk Komisyonu tarafından düzenlenen buluşmada Gezi tutsağı Can Atalay'ın dayanışma mesajını da CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkanı av. İsmail Emre Telci okudu.

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