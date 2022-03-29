CHP artan şeker fiyatlarının araştırılmasını istedi

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, artan şeker fiyatlarının denetlenmesi ve kaçak glikoz üretimi için TBMM'ye araştırma önergesi verdi. Önergede yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde şeker fiyatlarının fahiş bir şekilde yükseldiğine dikkat çeken Aydın, özel şeker fabrikalarının kendi aralarında kartel oluşturarak şeker üretimini iyice kıstıklarını söyledi.

Halil ATAŞ

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CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, meclise verdiği önergeyle artan şeker fiyatlarının denetlenmesi ve kaçak glikoz üretiminin araştırılmasını istedi.

“ÖZEL ŞEKER FABRİKALARININ İNSAFINA BIRAKILDI”

Devlete ait şeker fabrikalarının ise sadece marketlere şeker verdiğini, bu nedenle üreticilerin ve şeker toptancılarının, özel şeker fabrikalarının insafına bırakılmış durumda olduğuna dikkat çeken Aydın, şunları söyledi;

“İrili ufaklı üreticiler de şeker tedariğini marketlerden karşılama yoluna gidiyor. Geçtiğimiz günlerde şekerin çuvalına 50 TL'lik bir zam yapıldı ve tam 700 TL oldu. Halbuki bundan çok değil, birkaç ay önce şekerin çuvalı 250 TL idi. Söz konusu rakamlarla esnaf şeker alıp, nasıl üretim yapacak? Reçelcisinden marmelatçısına, helvacısına, tatlıcısına, pastacısına, meyve sucusuna, bilumum gıda üreticilerinin ürünleri bu şartlarda artmayacak mı, fiyatlar uçmayacak mı? Bu sorular yanıtsız.”

“SATILAN GLİKOZLARIN NEREDEYSE TAMAMI FATURASIZ”

Bir başka sıkıntının da glikoz üretiminde yaşandığını dile getiren Aydın, “Türkiye'de glikoz üretimine yüzde 5'lik kota uygulanmaktadır. Ancak kotaya bakılmaksızın denetimsiz çok fazla glikoz üretilmektedir. Satılan glikozların neredeyse tamamı faturasızdır ve devletin büyük kaybı bulunmaktadır. Artan şeker fiyatlarının denetlenmesi ve kaçak glikoz üretiminin araştırılması Anayasa'nın 98'inci maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereği Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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