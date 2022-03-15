CHP, ‘Çiftçilerin sulama elektriği bedava olacak’ diyerek projenin tanıtım videosunu paylaştı

CHP, sosyal medya hesabından İkinci Yüzyıl Türkiye Projesi'nin tanıtım videosunu paylaştı. Proje kapsamında kurulacak güneş enerji santraliyle 6 ilde çiftçilerin sulama suyu elektriğinin bedava verileceği, 10 bin dönümde üretim üssü kurulacağı anlatıldı.

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CHP, “Çiftçilerin sulama elektriği bedava olacak!” notuyla, hayata geçirmeyi planladıkları İkinci Yüzyıl Türkiye projesinin tanıtım videosunu paylaştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmalarıyla başlayan videoda, Kılıçdaroğlu’nun “Şanlıurfaya bir sözüm olsun. Bize Şanlıurfa’nın büyükşehir belediye başkanlığını verin elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz” sözleri hatırlatıldı. Daha sonra videoda Erdoğan’ın “Yapın oralarda elektriği bedava elinizi tutan mı var” dediği bölüm yer aldı.

“10 BİN DÖNÜM ÜRETİM ÜSSÜ KURACAĞIZ”

Videonun devamında ise projeden bahsedilerek şu ifadeler kullanıldı:

* İkinci Yüzyıl Türkiye Projesi kapsamında belediyelerimiz önderliğinde güneş enerjisi santrali kuracağız. 100 bin dönüm güneş tarlası yatırımı yapacağız. Yılda 5 bin megawatt elektrik üreteceğiz.

* Güneş tarlasından elde edilen gelirle bölgedeki çiftçilerin sulama suyu elektrik giderleri ücretsiz olarak karşılanacak. Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde çiftçilerimize sulama suyu elektriğini bedava vereceğiz. 10 bin dönüm üretim üssü kuracağız.

* Üretim üssünde kurulan fabrikalar, tekstil, otomotiv yedek parça, tarımsal sanayi, ambalaj ve ilaç sektörlerinde düşük maliyetli üretimin merkezi olacak. Üretim üssü aynı zamanda on binlerce insanımıza doğrudan veya dolaylı istihdam sağlayacak.

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