CHP İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş gözaltına alındı
Kırklareli’nde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş gözaltına alındı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında Vize ilçesine bağlı Kıyıköy’ün Belediye Başkanı Ender Sevinç ve T.Ö. isimli şahıs rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı.
KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi, CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş'ın rüşvete aracılık suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. (İHA)