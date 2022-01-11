CHP, Katar için araştırma istedi

CHP, Katar arasındaki ilişkilerde, Türkiye’nin çıkarlarının zedelediğini savunarak, TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Başak KAYA

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CHP, Katar arasındaki ilişkilerde, Türkiye'nin çıkarlarının zedelediğini savunarak, TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan araştırma önergesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Önergede, Türkiye-Katar ilişkisinde iktidarın attığı adımların, Katar'ın Türkiye'deki çıkarlarını korumaya yönelik olduğu vurgulandı. Önergede şu örneklere yer verildi.

TANK PALET: Türkiye'nin ulusal tank projesinin, tank üretimi konusunda hiçbir birikimi olmayan Katar Ordusunun ortak olduğu bir şirkete teslim edilmesi ve bu projeyle ilgili olarak Tank Palet Fabrikasının ihalesiz ve bedelsiz olarak devredilmesi, Katarlıların da işletmecisi olduğu limanların işletme hakkı sürelerinin 49 yıla uzatılması,

KIBRIS: Hiçbir geçerli gerekçesi ve ihtiyacı olmadığı halde Katarlıların arsa topladığı Kanal İstanbul Projesiyle ilgili anlamsız ısrarlar, Katar'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetiminden, bir bölümü Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı içinde kalan bir bölgede ve Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal ederek doğalgaz arama izni almasına sessiz kalınması,

BORSA İSTANBUL: Türkiye'de de maç yayınlarını alan Katar merkezli medya kuruluşunun, spor kulüplerine yapması gereken 300 milyon liralık ödemenin Devlet tarafından yapılması, rekabet ortamı oluşturulmadan Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesinin Katara satılması,

ÖZEL UÇAK: Komşularının ‘terörü desteklemekle' suçladığı Katar ile sorunu çözmek için arabulucu olmak yerine açıkça Katar'ın yanında yer alarak, Türkiye'nin diğer taraf ülkelerle olan siyasi ve ekonomik ilişkilerine zarar verilmesi, Katar Emirinin, Boeing 747-8 tipi özel uçağını Cumhurbaşkanına hediye etmesi ve bu uçağı kabul edilmesi.

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