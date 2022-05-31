CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan Gezi paylaşımı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı direnişinin 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Gezi’de yitirdiklerimize sözümüz var: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz!" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Gezi Parkı direnişinin yıldönümü nedeniyle açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
* Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin sesidir; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış milletimizin hareketidir…
* Gezi'de yitirdiklerimize sözümüz var: Bu güzel ülkemize gerçek anlamda demokrasiyi getireceğiz!
TAKSİM’DEKİ ANMAYA MÜDAHALE
Gezi Parkı direnişinin 9'uncu yıl dönümünde vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri Taksim’de toplandı. Eylemler öncesinde Gezi Parkı, polis bariyerleriyle çevrildi. Taksim Meydanı'nda da güvenlik tedbirlerinin alındığı görüldü.
Ara sokaklardan İstiklal Caddesi'ne geçişleri engelleyen çevik kuvvet ekipleri, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti. Sıraselviler'de ise polis müdahalesi sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.