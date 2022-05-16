CHP Parti Meclisi’nin gündeminde Canan Kaftancıoğlu var
Bugün yapılacak CHP Parti Meclisi toplantısında hakkındaki hapis cezaları onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun durumu görüşülecek.
CHP Parti Meclisi bugün toplanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sunuşuyla başlayacak toplantıda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) raporu görüşülecek. Seçim ve seçim güvenliği hazırlıklarının ele alınacağı toplantıda, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezalarının onanması sonrası çizilen yol haritası da tartışılacak.
Toplantıda ayrıca şubat ayında görevden alınan Şanlıurfa İl Başkanı Hayreddin Cidir ve yönetim kurulu üyeleriyle, mart ayında görevden alınan Kocaeli Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak’ın itirazları da görüşülecek.