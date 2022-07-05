CHP’den Dodurga açıklaması: Sevinmeye devam etsinler ama…

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Dodurga'da yapılan seçimde belediye başkanlığını AKP'nin adayının kazanmasına ilişkin açıklamada bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin farklı tarihlerdeki sözlerini hatırlatan Özel, "Hangisi doğru?" diye sordu.

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CHP'li Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“SON GÜLEN İYİ GÜLER”

Çankırı Dodurga seçimlerinin sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, şunları söyledi;

*Cumhur İttifakı’nın Dodurga sonuçları üzerinden umut kendisine devşirmesini tebessümle izliyoruz. Cumhur İttifakı’nın ne hallere düşmüş olduğunu görmek açısından önemsiyoruz. Dodurga’ya bakıp Türkiye’de durumumuz iyidir sanıyorlarsa, sanmaya devam etsinler.

*Dodurga üzerinden Cumhur İttifakı’nın zafer naraları atıyor olmasını, içinde bulundukları çaresizliğe ve muhtaç oldukları morali Dodurga’daki beldelerini geri alan Dodurgalıların atmış oldukları oylara bağlıyorlarsa, sevinmeye devam etsinler. Ama son gülen iyi gülecektir.

“TAYYİP ERDOĞAN'I ÜZMEYEN İSTATİSTİK KURUMU”

Özel, TÜİK'in dün açıkladığı enflasyon rakamları hakkında da şu ifadeleri kullandı:

*Enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye’de Tayyip Erdoğan’ı üzmeyen istatistik kurumu var, bir de gerçek halkın enflasyonu var. Halkın enflasyonuna en yakın rakamları yayınlayan Enflasyon Araştırma Grubu diye bağımsız kuruluş var. İkisinin arasında uçurum var.

*TÜİK, aylık enflasyonu 4.95 olarak açıkladı. İlk 6 aylık dönem için 42.35’e denk geliyor; son 1 yılda 78.6 bir enflasyon açıkladı TÜİK. ENAG’a göre son ayın enflasyonu 4.95 değil 6.77, 6 aylık enflasyon 42 değil 61, yıllık enflasyon yüzde 78 değil yüzde 138.

*Vatandaş hangisine inansın? Vatandaş markette, pazarda, sokakta ne görüyorsa ona inansın. Biz vatandaşın gerçek enflasyonu meselesini vatandaşa bırakıyoruz. TÜİK’in yapmış olduğu manipülasyon herkesin cebinden parayı çalıyor.

“HİÇBİR ŞEY YAPMAYAN BİR İKTİDAR VAR”

*Herkesin cebine girmesi, gereken evladının boğazından geçmesi gerekeni birileri hesaplarla oynayarak alıyorlar. İşte işin bu tarafı affedilebilir değildir. Karşımızda enflasyonu kontrol etmek için hiçbir şey yapmayan bir iktidar var. Geçen ay Mayıs enflasyonu TÜİK’e göre 2.98’e çıktığında, hemen sevinip ‘enflasyon düşüş eğilimine girdi' demişti.

*O zaman, bugünkü 4.95 ne oluyor Sayın Nebati? Demek ki enflasyon çıkış eğilimine girmiş. Bu kadar tekdüze bakan ve bu kadar gerçekleri çarptırarak umut vermeye çalışan bir yönetim, Türkiye Cumhuriyeti’nin başına hiç gelmemişti.

“HANGİSİ DOĞRU SAYIN NEBATİ?”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin farklı tarihlerdeki sözlerini hatırlatan Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

*Nebati diyor ki Diyarbakır’da: ‘Dünyada emtia fiyatları buğdayından, demirine ham maddesi kadar sakinledi. Sakinlemenin de ötesinde düşmeye başladı. Enflasyonu kontrol altına aldık'. Aynı Nebati: ‘Finansal piyasalardaki istikrarı arttırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen, başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere, küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi yüzünden'.

*Şimdi bu iki lafı bir sene arayla edebilirsiniz, 6 ay ara ile edebilirsin; hadi 1 ay ara ile de edebilirsin. O zaman düşüyordur da şimdi çıkıyordur. 1 Temmuz’da Diyarbakır’da bunu diyor, 4 Temmuz’da Ankara’da bunu diyor.

*Hangisi doğru Sayın Nebati? Türkiye’de yüzde 138’lerde enflasyon var ama kimsenin tedbir aldığı yok.

“UKRAYNA İŞGAL ALTINDA, ENFLASYONU TÜRKİYE'NİN DÖRTTE BİRİ”

*220 ülke içinde enflasyonu bizden çok olan 5 ülke var: Suriye, Venezuela, Zimbabve, Sudan ve Lübnan. Lübnan’da büyük bir ekonomik kriz, büyük bir karışıklık yaşanıyor. Sudan’da askeri darbe yaşandı.

*Zimbabve’de çok kısa süre önce askeri darbe yaşandı. Suriye’de iç savaş var. Yani içinde darbesi, savaşı, karışıklığı olmayıp enflasyonu bizden yüksek ülke yok. Ukrayna’yı Rusya işgal etti; bombardıman altında enflasyonu bizimkinin dörtte biri kadar.

*Rusya savaşta, bütün dünya tepesinde; enflasyonu bizim altımızda. Bütün dünya yaptırım uyguluyor Rusya’ya ama enflasyonu bizim altımızda. Bu yüzden ben bir kez daha vatandaşlarımızın bu enflasyon meselesinde yumurtanın, sütün, ekmeğin, ayçiçek yağının, benzinin, mazotun kaçtan kaça geldiğini hesaplayıp, TÜİK eliyle kendi ceplerine girecek parayı kimlerin nasıl aldığına bir baksınlar.

“DEVLET MEMURUNUN CEBİNDEN PARA ÇALIYORLAR”

*Şimdi, devlet memurunun cebinden para çalma operasyonunu sizlerin bilgisine sunmak istiyorum. Bakın 1 numarayla bütün herkesin cebine girecek parayı, Maliye'nin matematik şeytanlığı ile nasıl insanların cebinden alındığını göstereceğim. Yılbaşında devlet memurları yüzde 7,5 zam aldı.

*Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ilave edilecek bu zamma; yani enflasyon farkı verilecek. Enflasyon kaç? TÜİK açıkladı 42.35. Ne yapmak lazım? Normalde 42.35’ten verilen zammı düşüp, aradaki enflasyon farkı 34.85’i vereceksin. Var mı bunun başka hesabı? Bunu yapınca, yüzde 44.29 zam yapman gerekiyor memurlara.

*Bu kadar net; eğer sen yüzde 44.29 zam yaparsan, enflasyon farkını veriyorsun. Ama Maliye, enflasyondan 7.5’u düşüp enflasyon farkı vermek yerine enflasyonda yüzde 7.5 düşüş uygulayıp, 34.85 yerine 32.42 diye bir rakam buluyor.

*Yani yüzde 44.29 zam olacakken, yüzde 41.69 diye bir rakam buluyorlar. Hal böyle olunca Üniversite mezunu 9’un 1’inde yeni memura 9890 lira maaş ödeyeceğimize, Maliye’nin hesabıyla 9707 lira maaş ödüyoruz ve 183 lira her maaşından para çalınıyor. Bu rakam 1'in 4’ü öğretmen için aylık 231 lira, başkomiser için 296 lira, 8’in 1’i polis memurunda 258 lira.

*Hemşirede 5’in 1’i 222 lira. Araştırma görevlisinde 7’nin 1’i 285 lira her ay ceplerine girecek maaş hesap oyunu Ali Cengiz’i ile ceplerinden alınıyor.

“VATANDAŞIN CEBİNE ELİNİ ATAN İKTİDARLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın cumhurbaşkanlığı helikopterini kullanmasını da eleştiren Özel,

*Bir diğer haksızlık, Binali Yıldırım. Nedir bu değerli siyasetçinin görevi? Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili. Ne kullanıyor? Devletin uçaklarını, helikopterlerini kullanıyor. Nereye giderken kullanıyor? Siyasi faaliyetlere giderken kullanıyor. Cumhurbaşkanlığı filosundaki helikoptere biniyor, siyasi faaliyet yapmaya gidiyor.

*Devletin çivisini çıkardılar. Devletin çivisi çıktı. Ak Parti’ye, MHP’ye oy vermiş değerli seçmenlere şunu söyleyelim: Bir bakanın ve cumhurbaşkanının kullanacağı uçağı bir partinin genel başkan yardımcısının kullanması hak mı, adalet mi? Bunun yapılabilmesine vicdanınız el veriyor mu?

*O uçaklar AK Parti’nin genel başkan yardımcılarına, vekillerine açıksa neden diğer partilerinkine açık değil? Hepimizin parasıyla alınmıyor mu? İçine benzin hepimizin parasıyla konmuyor mu? Pilotunun maaşını hepimiz ödemiyor muyuz? Nasıl bir partinin helikopteri olarak kullanılıyor?

*Bu kadar büyük bir utanç, böyle bir tenezzül olabilir mi? Bu tenezzül meselesi? Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir helikopter kiralayacak parası mı yokmuş? Ama burada bile vatandaşın cebine elini atan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunu da dile getirmek isterim.

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