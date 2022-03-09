CHP’den Erdoğan’a sert eleştiri

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Ayçiçek yağı ile ilgili stokların azalmasının sorumlusu CHP ilan ediliyor" dedi ve ekledi; "Millet birbirinin üzerine çıkıyor; üç ay önce 5 litrelik ayçiçeği 100 TL, üç ay sonra 320 TL ve siz, ‘bunun suçlusu Cumhuriyet Halk Partisi’ diyorsunuz. Bunun bir tek suçlusu var: Recep Tayyip Erdoğan'ın ikiyüzlü politikası ve AKP iktidarının samimiyetsiz politikalarıdır" dedi.

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Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Özkoç, şöyle konuştu:

“ERDOĞAN MUHTARLARA YALAN SÖYLÜYOR”

*Cumhurbaşkanı muhtarlarla toplantı yapıyor. Biz ne Cumhurbaşkanı’nın, ne de AKP’nin ikiyüzlü politikasına güvenmiyoruz. Çünkü ikiyüzlü bir politika yürütüyor ve yalan söylüyor. Tıpkı dün muhtarlara yaptığı gibi.

*Muhtarlar toplantısında diyor ki: ‘Sizin maaşlarınızı asgari ücret seviyesine getireceğiz, bunun için adım attık' . Bunu söyleyeli aylar oldu. Bu adamı nerede attın? Sarayda yürürken attığın adımları sen TBMM Genel Kurulu’na başvuru olarak mı nitelendiriyorsun?

*TBMM'ye e böyle bir teklif bugüne kadar gelmedi. Yani sen dün muhtarların gözünün içine baka baka bir kez daha yalan söyledin, ‘adım attık' dediğin politika ile ilgili TBMM'de eser yok. İşte tek adam politikası, tek adam diktatörlüğü tam da budur.

*Ama sen kendi düşündüklerini dahi hayata geçirmeyen ikiyüzlü bir politika uyguluyorsun. O yüzden muhtarlar hâlâ maaşlarını eksik alıyorlar.

*Sen bütün bu politikaları 3600 ek göstergesinde yaptığın gibi, EYT'lilerde yaptığın gibi, sağlık çalışanlarına kendi maaşlarında iyileştirme yapacağı sözünü verdiğin gibi, yalan ve samimiyetsizlikle yapıyorsun.

*İşte biz size, yani AKP iktidarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a o yüzden güvenmiyoruz.

“AKP ÇİFTÇİYİ YOK ETTİ”

*Türkiye sanki savaşta. Türkiye’de ne olursa olsun sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi; AKP iktidarı insanlara bunu böyle anlatmaya çalışıyor. ‘Ayçiçek yağı ile ilgili stokların azalmasının sorumlusu CHP ilan ediliyor'. Bizim böyle bir söylemimiz yok. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, Ticaret Bakanı’na, İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazı yazarak yardım istemiş.

*Dernek diyor ki: ‘Stoklarda en fazla mart ve nisan sonuna kadar yetecek kadar ayçiçek yağı bulunuyor. Bunun için Rusya’nın ithalat gemilerine izin verilmesini talep ediyoruz ki Türkiye bir sıkıntı yaşamasın' diyor.

*Yani konuyu CHP getirmemiş. Derneğin bu talebini gazeteler yazdıktan sonra konu kamuoyu tarafından bilinmiş. Şimdi siz diyorsunuz ki: ‘Ayçiçek yağı ile ilgili bir sorun yok, sorun Cumhuriyet Halk Partisi’dir.' Cumhuriyet Halk Partisi kadar başınıza taş düşsün. Hem üreticiyi yok ediyorsunuz Türkiye’de, gidiyorsunuz yurtdışında toprak kiralıyorsunuz.

*Türkiye’yi ithalata mecbur ediyorsunuz. Rus-Alman çiftçilerini zengin ediyorsunuz ama Türk çiftçisini yok ediyorsunuz. Mazotta verdiğiniz yarı yarıya fiyat yalanını gerçeğe çevirmiyorsunuz, yalan söylüyorsunuz.

*Dolar artışı yüzünden benzin artmış, gübre artmış, tohum fiyatları artmış; çiftçiyi yok ediyorsunuz. Ayçiçek ekimini desteklemiyorsunuz. Millet birbirinin üzerine çıkıyor; üç ay önce 5 litrelik ayçiçeği 100 TL, üç ay sonra 320 TL ve siz, ‘bunun suçlusu Cumhuriyet Halk Partisi' diyorsunuz.

*Bunun bir tek suçlusu var: Recep Tayyip Erdoğan’ın ikiyüzlü politikası ve AKP iktidarının samimiyetsiz politikalarıdır.

“ŞEHİT-GAZİ PARALARI PUL OLDU”

*Siz bu ülke için şehit düşmüş olan insanların ailelerine yardım parası topladınız ama dün Bakan Yanık diyor ki: ‘15 Temmuz paralarıyla ilgili, paralar kasada duruyor' diyor. Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. İnanca karşı samimiyeti olmayan, millete karşı samimiyeti olmayan bu ikiyüzlü politikayı bakın bir kez daha biz CHP olarak anlatıyoruz: 330 milyon lira para ‘ailelere yardım edeceğiz, şehit ailelerine' diye topladınız.

*45 milyon lira para, polis şehitleriyle ilgili topladınız ama sizin ne şehide, ne polise saygınız var, ne de kendi inancınıza saygınız var. Kendi inancınızda da samimiyetsizsiniz. Topladığınız bu paranın 380 milyon lira civarında olduğunu ve kasada olduğunu söylüyorsunuz. Aradan 4 yıla yakın bir zaman geçmiş.

*Ya Allah’tan korkmuyor musunuz? Neden milleti kandırarak şehitler için topladığınız parayı şehit yakınlarına vermiyorsunuz da kasanızda tutarak ranta çeviriyorsunuz? Neden yapıyorsunuz bunu? Şehide bunu yapan, millete ne yapmaz? Şehide bunu yapan, kendi ülkesine ne yapmaz?

*Vakıf kurdunuz; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şehit paralarını gündeme getirdiği için vakfı kurmak zorunda kaldınız. Vakfa kendi yandaşlarınızı getirdiniz ve hâlâ ‘o para kasada vakıfta' diyorsunuz. O paranın şehit yakınlarının cebinde olması gerekiyor. Şehit yakınlarının cebinde olması gerekiyor, ki evlerini satmak zorunda kalmasınlar.

*Çocuklarının gözlerinin içine bakabilsinler ve desinler ki: ‘Bizim evladımız bu ülke için, bu millet için şehit oldu ama bizim milletimiz bizim yanımızda durdu' desinler. Siz, milletin şehitlerinin yakınlarının yanında durmasını engelleyen, onların toplanan paralarının üzerine oturacak kadar alçalan bir siyaseti güdüyorsunuz. İkiyüzlü bir anlayışınız var.

“YAPMANIZ GEREKEN TEK ŞEY KDV VE ÖTV’Yİ İNDİRMEK”

*Akaryakıt fiyatları son 1 haftada tam 5 kez zamlandı. Diyorlar ki; ‘Tüm dünyada artış var'. Evet doğru, ham petrol fiyatlarında artış var. Bu ham petrol fiyatlarındaki artış iki kat olarak yansıyor. Eylül ayından bu yana uluslararası piyasada benzin fiyatları yüzde 77 arttı. Peki, Türkiye’de ne kadar arttı? Türkiye’de yüzde 211 kat arttı.

*Neden? Erdoğan’ın muhteşem faiz hikayesi… Hatırlıyor musunuz, damat bakan vardı. ‘Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolarla işiniz mi var? Artış sizi niye bu kadar endişelendiriyor?' diyordu. İşte bu kafada olan, sadece damadı olduğu için o görevde kalan ve insanlara seslenirken de kibirli bir davranışla ‘bakın burası çok önemli' deyip ekonomiyi düzelteceğini iddia eden damat, ahbap-çavuş ilişkisiyle ekonomiyi yönettiğiniz için Türkiye bu sıkıntıları yaşıyor.

*Bugünden yarına artık bu kuru indiremezsiniz, ekonomik olarak bu mümkün değil. Savaş daha sürecek gibi gözüküyor, dış faktörler belirsiz. Şimdi yapılabilecek tek şey, belki de topladığınız vergilerle milletin geleceğine, gençlerimizin istikbaline yatırım yapmanız gerekirken, bugün yapmanız gereken tek şey vergideki KDV ve ÖTV’yi indirmektir.

*Yarattığınız bu ekonomik ucube sistemin faturasını millete değil, faturasını kasadan, milletin vergilerinden ödeyerek, onlardan bu vergileri almayarak millete nefes aldırmaktır. Yapabileceğiniz bugün için tek şey budur. Siz milletten feragat beklemeyin, iktidar olarak feragatte bulunun.

“SAĞLIKÇILARA HAKKINI VERİN”

*477 gündür Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Sağlık Komisyonu toplanmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, bugün dahil tam dört kez Sağlık Komisyonu’nun toplanmasıyla ilgili başvuruda bulunuyor. Pandemi devam ediyor mu? Ediyor. Savaş var mı? Var. Sağlık çalışanlarının ve doktorların sıkıntıları var mı? Var.

*Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 477 gündür neden Sağlık Komisyonu toplanmıyor? Sağlıkta son 2 yılda değerli arkadaşlarım 9 bin hekim istifa etmiş. Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği 9 bin hekim sağlıkta istifa etmiş. 3000 hekim emekliye ayrılmış, 3 binden fazla da hekim yurtdışına çıkmış.

*Bunu biz söylemiyoruz, gene ‘Cumhuriyet Halk Partisi böyle şeyler söylüyor' falan demeyin. Bunu Tabipler Birliği söylüyor, hatta resmi rakam olarak onlar biraz daha azını söylüyorlar ama 2021 yılında 1405 hekimin yurt dışına çıkış için belge aldığını doğruluyorlar. 13 şehir hastanesinin 2022 yılındaki kira ve hizmet bedelleri olarak ödediğimiz para, Sağlık Bakanlığı’nın yatırım bütçesine yakın. Bu nasıl bir soygundur?

*Bu nasıl iki yüzlü bir politikadır? Bu nasıl milletin gözünün içine baka baka milleti kandırmaktır? İnsanlar hastanelerden randevu alamıyor, doktorlar yurtdışına gidiyor, istifa ediyorlar; bizim bulduğumuz çare, iktidarın bulduğu çare: 65-72 yaş hekimler göreve çağrılıyor.

*Eğer bu yeterli olmazsa 75 yaş ve 95 yaş hekimlerini de çağırma ihtimalleri çok büyük. Türkiye’nin doktoru var mı yetiştirdiği? Var. Sağlık çalışanı var mı? Var. Recep Tayyip onlara ne diyor? Dünyanın hiçbir Cumhurbaşkanı’nın söylemediği sözü söylüyor: ‘Giderlerse gitsinler' diyor.

*Sen cumhuriyetin yetiştirdiği diploması olan herkese düşmansın Recep Tayyip Erdoğan. Hiç kimse, sıradan bir insan, hiçbir görev üstlenmeyen bir insan, hiç sorumluluğu olmayan bir insan dahi senin bu söylediğin sorumsuz sözleri dünyanın hiçbir yerinde söylemez. Sen memura düşmansın, sen emekliye düşmansın, sen kadına düşmansın…