CHP’den evde tedavi gören hastalara ücretsiz elektrik için kanun teklifi

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, hasta ve evinde cihaza bağlı kişilerin kullandığı elektriğin ücretsiz olması ile ilgili hazırladığı kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu.

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CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, evinde cihaza bağlı yaşamak zorunda kalan hastaların elektriğinin ücretsiz olması için kanun teklifi verdi

Orhan Sümer, şunları söyledi:

“Birçok evde nörolojik ve solunum hastalıkları sıkıntısı yaşayan çok sayıda kronik hasta, yaşam destek cihazına bağlı olarak ölümle yaşam arasında bir çizgide bakıma muhtaç ve yatalak olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor.

Bu hanelerde yaşayan hasta yakınları, bu hastalar için sarf edilen tıbbi malzeme, alt bezi, mama, ilaç fark ücreti ve kullanılan cihazın harcadığı elektrik bedelinin son dönemlerde yapılan aşırı zamlara bağlı olarak kendilerini ekonomik sıkıntıya soktuğunu ifade ediyor.

Verdiğimiz Kanun Teklifi ile en azından bu zor zamanlarda ekonomik krizin etkilerini sağlık sorunu yaşayan hastalarımız ve aileleri için azaltmayı amaçladık.”

CİHAZA BAĞLI HASTALARIMIZA EKONOMİK KOLAYLIK SAĞLANMALI

Sümer, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bu hastalara, konutlarına gelen elektrik faturalarına aylık 200 TL'ye varan desteği içeren Elektrik Tüketim Desteği (ETD) veriliyor. Bakanlığın 2021 faaliyet raporuna göre ise geçen yıl ülkede sadece 144 haneye kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı kronik hastalara yönelik elektrik tüketim desteği sağlandığı belirtildi. Bu 144 haneye 170 bin 837 TL'lik elektrik tüketim desteği sağlandı. Oysa hayati fonksiyonları bağlı olduğu cihazın sağlıklı bir şekilde çalışmasına bağlı olan bir çok hasta bulunmaktadır. Kriterleri sağlayıp fatura desteği almak çok zor. Bu durumun gerçekten ihtiyacı olan tüm hastalar için düzenlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

HERKESE MÜŞTERİ GÖZÜYLE BAKIYORLAR

Sümer, “Elektrik Dağıtım Şirketleri, özelleştirildikten sonra ne yazık ki herkese müşteri gözüyle bakılmaya başlandı. İhtiyacı olan, faturasını ödeyemeyen milyonlarca vatandaşımız var. Ancak temel ihtiyaç olan elektrik kullanımları bu durumlara göre düzenlenmiyor. Sosyal devlet İlkesinin gereği yapılmalıdır. Evde hastası olan, cihaza bağlı yaşam sürmek zorunda olan vatandaşlarımızın kullandıkları elektrik mutlaka ücretsiz olmalıdır” ifadelerini kullandı.

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