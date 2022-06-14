CHP’den ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan konuştu

CHP'den ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son dönemde yaptığı açıklamaları tepki çeken Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan, dün yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, disiplin süreciyle ilgili olarak “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın parti sorumluluğu ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle, “kesin ihraç” istemiyle “tedbirli” olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir” dedi.

ÇİZGİM DEĞİŞMEDİ, BUNDAN SONRA DA DEĞİŞMEZ

Karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanju Özcan, şu ifadeleri kullandı: Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk Milliyetçisi ve ülkesini çok seven bir anti-emperyalist olduğumu her fırsatta tekrarladım. Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üvey değil, öz evladıyım.

İlginizi Çekebilir Tanju Özcan'ın kesin ihracı istendi!