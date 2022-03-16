CHP’den Nebati’nin sözlerine tepki: Gözlerdeki ışıltı ile ikna edemeyince…

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yatırımcılara yönelik yaptığı, "Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz" sözlerine CHP'den tepki geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Fransa'daki yatırımcılara yönelik yaptığı “En sevmediğim konu da şu yatırımcılara zorluk çıkaran mevzuat ya da bürokrasidir. Hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz” sözlerine CHP'den tepki gösterildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Nebati'nin söz konusu ifadelerine, “Gözlerdeki ışıltı ile ikna edemeyince bürokrasiyi alaşağı edip, mevzuatı değiştirerek ikna etmeye çalışıyorlar. Yatırımcıyı kaçıran bürokratlar ya da mevzuat değil, sizin hukuk tanımaz tavrınız ve bugün söylediğini yarın inkar eden genel başkanınız” şeklinde tepki gösterdi.

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