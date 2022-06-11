CHP’den Sağlık Yasası çıkışı: Aralık ayındaki düzenlemeden daha kötü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Sağlık Komisyonu’nda görüşülen, sağlık çalışanlarına ilişkin yasa teklifinin, Aralık’ta gelen ve birçok eksiği olan düzenlemeden daha dar kapsamlı ve daha kötü olduğunu söyledi.

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Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam edildi. CHP'nin Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi komisyonda konuştu.

“İLAVE ÖDEME TUTARLARINI DAHA DA DÜŞÜRMÜŞLER”

Aralık 2021’de getirip geri çektiğiniz teklifte emekli pratisyen hekimlerin ilave ödeme tutarını belirleyen gösterge 13000’den 33000’e, uzman hekimlerin ise 17000’den 40000’e çıkarıldığını hatırlatan İlgezdi, “Ancak yeni yasa teklifiyle emekli pratisyen hekimlerin ilave ödeme tutarlarını belirleyen gösterge 13000’den 20000’e, uzman hekimlerin ise 17000’den 26000’e çıkarılmış. Başka bir ifadeyle pratisyen hekim emekli aylığında 3.050 lira yerine 1.600 lira, uzman hekim emekli aylığında 3.400 lira yerine 2.100 lira iyileştirme yapılacak. Ayrıca, mevcutta 3.773 lira olan pratisyen sabit ek ödemesi, Aralık 2021’deki düzenlemeyle 9 bin lira civarında olacakken yeni yasa teklifiyle 5 bin lira gibi bir miktar olacak. Tüm maddeleri SGK kurumunu ilgilendirirken, o gün görüştüğümüz Sağlık Komisyonuna, SGK'den hiçbir bürokrat katılmamıştı. Sorunların asıl muhatabı SGK temsilcisi olması gerekirken, yaptığımız görüşmede SGK’den bir muhatap bulamadık. Bakan Yardımcısının zaten yasadan haberi yoktu, maliyenin bürokratı konuya hâkim olmadığı için net bilgiler veremedi. Eğer “Biz çağırdık gelmediler” gibi bir durum varsa da böyle bir mazeret olamaz. SGK’nin hangi yöneticisi kendisini Millet Meclisinden üstün görüyorsa, bence ona göre de bir yorum yapmak, vekiller olarak bizlerin hakkıdır.” diye konuştu.

“PERFORMANSA DAYALI ÖDEMEDE ISRAR EDİYORLAR”

Yeni düzenlemede mesai dışı çalışmanın teşvik edildiğine söyleyen İlgezdi, “Aralık ayındaki düzenlemede ödemeler sabit ek ödeme üzerinden artarken, mevcut yasa teklifinde daha güvencesiz olan performans ve sözleşmeli çalışma üzerinden artırılmakta, mesai dışı çalışma teşvik edilmektedir. Teklifte 5510 sayılı Yasa’nın 4(c) maddesine tabi olanların da ek ödeme alması sağlanırken, önceki teklifin aksine çalışma hâlinde ek ödemenin kesileceğine dair hüküm konulmuş. Kamudan emekli olamayan veya sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikler nedeniyle bu haktan yararlandırılmayan hekimler yönünden bir düzenleme yapılmamıştır. Böylelikle, emekli hekimler arasında Sosyal Güvenlik Kurumu kaynaklı ayrımcılığın daha da arttığını görüyoruz. Sabit ek ödemenin genel bütçeden karşılanmasıyla birlikte mahsuplaşma olacağı için performans ek ödeme artışı birçok sağlık kurumunda etkili olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

“TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI”

Ek ödeme tutarlarını belirleyen göstergelerin görüşülen yasa teklifiyle düşürüldüğünü dile getiren İlgezdi sözlerini şöyle tamamladı:

“Siz aralık ayındaki teklifin daha kapsamlısını yaparız diyerek çektiniz. Demek ki buradan şunu anlıyoruz: Aralık ayındaki teklifin fazla olduğunu düşündünüz, sağlık çalışanlarına da ‘bu kadar yeter' dediniz ve ödememek için teklifi geri çektiniz, sus payı verdiniz. Altı aydır ‘daha kapsamlısı gelecek' diye merakla beklenen düzenleme, hekimler ve sağlık çalışanları adına hayal kırıklığıdır.”

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