CHP’den Soylu’ya belgeli yanıt: ‘Kimin yalancı olduğunu gözler önüne seriyor’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin ABD'ye para kaçırdığını iddia eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Yalancı" diyen İçişleri Bakanı Soylu'ya CHP'den belgeli yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, söz konusu vakıflardan ABD'ye yapılan para transferlerinin belgesini paylaşarak, "Belgeler kimin yalancı olduğunu gözler önüne seriyor. Fotoğraf çektirecek suçlu bulamayınca part time trollüğe başlamanı ve kimin yalancı olduğunu gösteren bu belgeyi milletimizin takdirine sunuyorum" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün gece açıkladığı ‘Bir Kaçış Planı Anatomisi' ses getirdi. 2 vakfın ismini veren Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesinin bu vakıflar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne para kaçırdığını ve “Yeni bir Pensilvanya yaratma peşinde olduklarını” öne sürdü.

AKP temsilcileri peş peşe açıklamalar yaparken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak sadece ‘Yalancı' diye yazdı.

CHP’DEN BELGELİ YANIT

CHP'den Soylu'ya belgeli yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Ensar ve TÜRGEV'den ABD'ye yapılan para transferlerinin belgesini paylaştı.

“KİMİN YALANCI OLDUĞUNU GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR”

Soylu'ya yanıt olarak Adıgüzel, “Sen birine ‘yalancı' dedin diye kimse yalancı olmaz ancak belgeler kimin yalancı olduğunu gözler önüne seriyor. Fotoğraf çektirecek suçlu bulamayınca part time trollüğe başlamanı ve kimin yalancı olduğunu gösteren bu belgeyi milletimizin takdirine sunuyorum” dedi.

Belgede, Yönetim Kurulu Başkanı görevini Fatmanur Altun'un sürdürdüğü, Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak'ın yer aldığı ve Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında yer aldığı TÜRGEV ve Ensar'ın 2015 yılından 2020 yılına kadar ABD'ye yapılan para transferlerinin dökümü yer alıyor.

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