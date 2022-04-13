CHP’den Soylu’ya suç duyurusu

"Büyükelçilere de sesleniyorum. Yanımıza gelip bu süreci çok iyi yönetiyorsunuz deyip el altından ana muhalefetin liderine kışkırtıcılık yaptırmayın" diyen İçişleri Bakanı Soylu'ya, CHP tarafından suç duyurusunda bulunulacağı duyuruldu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün Belçika Krallığı Göç ve İlticadan Sorumlu Devlet Sekreteri Sammy Mahdi ile görüşme yapmıştı. Bugün de Göç İdaresi Başkanlığı'nın 9. Kuruluş Yıl Dönümü'ne katılarak konuşma yapan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi. Soylu, “Kılıçdaroğlu'nun göç meselesindeki bilgisi, yok mesabesindedir” dedi. Soylu, konuşmasında göç sorunuyla ilgili veriler de paylaştı. CHP’den Soylu’ya jet hızıyla yanıt geldi.

“MİLLETİMİZ UNUTMAYACAK”

CHP’nin açıklamasında şöyle denildi:

“Belçikalı bakanın sığınmacıları aldığı için çok beğendiği ve takdir ettiği Süleyman Soylu, kürsüden hikayeler anlatıyor ancak caddelerimizde, mahallelerimizde, sokaklarımızda gerçekler çok farklı. Milletimiz, kendisini ve yarattığı bu felaketi unutmayacak…

CHP’DEN SUÇ DUYURUSU

Konuşmasında, “Büyükelçilere de sesleniyorum. Yanımıza gelip bu süreci çok iyi yönetiyorsunuz deyip el altından ana muhalefetin liderine kışkırtıcılık yaptırmayın. Burası Türkiye, babanızın malı değil” ifadesi de kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarına yönelik CHP’den suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı. CHP’li yöneticiler, konuyla ilgili duyuruyu sosyal medya hesaplarından yaptı:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: İki lafından biri yalan olan Suçişleri Bakanı; yok öyle partimize iftira atıp, kaçmak… Bizi başkalarıyla karıştırma. Müfteri olduğunu biz biliyoruz da tüm Türkiye bir kez daha öğrensin diye yarın iddialarınla ilgili suç duyurusunda bulunuyoruz. Hadi ispatla! Hodri meydan!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: Yarın suç duyuruları geliyor, ispatlamaz isen müfterisin! Onursuzsun.

GÖÇ TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Jandarma Genel Komutanlığı'nın göç paylaşımını “Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir” şeklinde eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Göç İdaresi’nden randevu talep edeceğini açıklamış ve göç sorunuyla ilgili 3 soru yöneltmişti.

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