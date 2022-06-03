CHP’den TÜİK tepkisi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinde Mayıs ayı madde sepeti ve ortalama madde fiyatlarının yer almamasına tepki gösterdi. Öztrak, "Enflasyon rakamlarını yayımlayan dairedeki başkan değişikliği anlaşılan işe yaramış. Enflasyonla mücadele edemeyenler, enflasyon rakamlarıyla mücadeleye hız vermiş. Yapılan, zulmün daniskasıdır" dedi.

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TÜİK’e göre mayısta enflasyon yüzde 73,50’ye yükseldi. ENAG’a göre ise mayıs enflasyonu yüzde 160,67’ye yükseldi.

TÜİK’in madde sepeti fiyat listesini yayımlamaması, hesaplamayla ilgili soru işaretlerini artırdı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duruma tepki gösterdi.

“ENFLASYONLA MÜCADELE EDEMEYENLER…”

“Mayıs ayı madde sepeti ve ortalama madde fiyatları nerede kaldı TÜİK?” diye soran Öztrak, “Enflasyon rakamlarını yayımlayan dairedeki başkan değişikliği anlaşılan işe yaramış. Enflasyonla mücadele edemeyenler, enflasyon rakamlarıyla mücadeleye hız vermiş” ifadelerini kullandı.

“EKŞİ YİYENLER HAKKINDA GEREĞİNİ YAPACAĞIZ”

Bu yapılanın milyonlarca memur ve emeklinin, asgari ücretlinin “hakkını yemek” olduğunu savunan Öztrak, “Çok büyük kötülüktür. Yapılan, zulmün daniskasıdır. İş başına gelir gelmez TÜİK 'in başta enflasyon ve milli gelir rakamları olmak üzere, tüm istatistiklerini ciddi bir incelemeden geçireceğiz. Ekşi yiyenler hakkında da gereğini hiç çekinmeden yapacağız” açıklamasında bulundu.

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