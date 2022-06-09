CHP’li 15 milletvekili Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla Tunceli’de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla ilin sorunlarını dinlemek için Genel Başkan yardımcısı Ali Öztunç başkanlığında CHP’li milletvekilleri ve PM üyeleri Tunceli’ye gitti. Kent merkezinde bulunan Sanat Sokağı’nda vatandaşlarla ve partililerle bir araya gelen heyet ziyaretler öncesinde basın açıklaması yaptı.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Bursa milletvekili Orhan Sarıbal, İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ankara milletvekili Nihat Yeşil, Bursa milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız, Uşak milletvekili Özkan Yalım, Candan Yüceer, Hatay milletvekili Serkan Topal, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli milletvekili Polat Şaroğlu, parti meclisi ve disiplin kurulu üyelerinden oluşan kalabalık bir heyet Tunceli'ye gitti. Tunceliler tarafından ilgiyle karşılanan CHP'liler ilçe ziyaretleri yaparak sorunları dinledi.

“EY NEBATİ HÂLÂ UYUYOR MUSUN?”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye ekonomi üzerinden yüklenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, şöyle konuştu:

* “Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun hemşerilerine çok selamı var. Biz CHP olarak Türkiye'nin dört bir yanında çalışma yürütüyoruz. Kuzeyden doğuya Edirne'den Kars'a, Hatay'dan Muğla'ya, Muğla'dan Diyarbakır'a kadar milletvekillerimiz ve parti meclis üyelerimizle çalışma yapıyoruz.

* Bugün 15 milletvekili ve parti meclisi üyesi arkadaşlarımızla birlikte Tunceli'ye geldik şu saatlerde Genel Başkanımız 25 milletvekiliyle Ordu'da. Ülke çok kötü durumda, ekonomi bitmiş durumda. Her gün zam geliyor sevgili Tunceliler. Akşam yatıyorsunuz zam, sabah kalkıyorsunuz zam.

* Tayyip Erdoğan gece rüyasında zam görüyor sabah zam yapıyor. İktidarlar içerisinde milletini düşünmeyen bu kadar zam yapan bir iktidar olmamıştır. Bunu yaparken yanında bir komedyen var biliyorsunuz oda maliye bakanı Nebati. Bakan mı sitcomcumu, komedyen mi bilmiyorum. Bazen düşünüyorum bakan Nebati'yi alsalar maliye bakanlığı koltuğundan alsalar Güldür Güldür şova götürseler birebir yapar çünkü komedyen gibi adam.

* Geçen sene göreve geldikten 25 gün sonra yani 21 Aralıkta bir açıklama yaptı. Dedi ki şöyle gözlerinizi kapatın altı ay uyuyun, altı ay uyandıktan sonra başka bir Türkiye olacak. Altı ayın dolmasına 18 gün var. Ey Nebati hala uyuyor musun? Her şey kötüye gidiyor sen hala uyuyor musun. Nebati geldiğinde dolar 13 lira 48 kuruş, bugün 17 lira 20 kuruş. Ey nebati sen geldiğinden beri yüzde 30 dolar artmış.”