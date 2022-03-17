CHP’li Ağbaba: AKP, siyasi meşruiyetini kaybetti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhur ittifakının seçim sistemini değiştirmelerine ilişkin teklifini değerlendirdi. Ağbaba, "Hiçbir siyasi mühendislik iktidarı gidici olmaktan kurtaramayacak. AKP’nin seçim sistemiyle koltukta kalma çabası, siyasi meşruiyetini kaybettiğinin en açık göstergesidir” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yeni seçim sistemini SÖZCÜ’ye değerlendirdi.

“AMAÇ DEMOKRASİCİLİK OYNAYARAK MUHALEFETİ ZORA SOKMAK”

AKP ve MHP’nin demokratik kaygılarla seçim kanunu değiştirmediğini belirten Ağbaba, şunları söyledi:

“AKP ve MHP'nin uzun süredir seçim barajına ilişkin bir çalışma yaptığını tüm kamuoyu biliyordu. Şimdi seçim barajını yüzde 7'ye indiren teklifi Meclis'e sundular. Sanırım ülkede indirim gelen tek şey bu. Biz yüzde 10'luk seçim barajının demokratik temsiliyet açısından sorunlu olduğunu yıllarca söyledik. Öyle ki, örneğin seçimde 10 parti yüzde 9 oy alıp bir tanesi yüzde 10 alsa Meclisin tamamı yüzde 10 oy alan partinin olacaktı.

Türkiye'yi adeta siyasi parti mezarlığına çeviren bir sistem ki zaten Siyasi Partiler Yasasındaki bu baraj bize 12 Eylül'den kalan bir miras. Oldukça sorunlu bu seçim sisteminin değişmesi demokratik temsiliyetin de önünü açacaktır; ancak iktidarın burada demokratik kaygılarla hareket etmediğini hepimiz çok net bir şekilde biliyoruz. İktidarın teklifinde birçok önemli detay var.

Burada yüzde 10'luk baraj düşüyormuş gibi görünüyor ama daha büyük baraj geliyor. Teklifteki sorunların ve niyetin farkındayız. Amaç demokrasicilik oynayarak açıkça muhalefeti zora sokmak, ittifakımıza destek veren yeni partilerin desteğini etkisiz kılmak, siyasi mühendislikle koltuk sayısını artırmak. Tarihte siyasi mühendislik yaparak iktidarını uzatan tek bir parti bile görülmemiştir. Son kullanım tarihi geçmiş bir iktidarı hiçbir seçim barajı kurtaramaz.”

“PANİK İÇİNDELER”

Türkiye'nin özellikle son iki yıldır en önemli gündeminin işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı olduğunu vurgulayan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı;

“Saray da ülkedeki derin yoksullaşmanın farkında. Bizler alanda esnafından çiftçisine gençlerden hemen her kesime insanların hayat pahalılığı altında ezildiğini duyuyoruz, görüyoruz. Ekonomik gidişatı düzeltemeyecekleri ortada, toplumun hatta iktidarın kendi tabanındaki öfkenin de farkındalar. Dolayısıyla şu aşamada yapacakları tek şey; masa başında seçim kazandıracak bir sistem dizayn etmek.

Amaç demokrasi veya temsiliyet değil, koltuğu dolayısıyla rantı sürdürmek. Ama seçim masa başında veya Saray'da değil, sahada kazanılır. Çok yönlü ve etkili politikalar üreten, ülke sorunlarının bilincinde ve bu sorunlara net çözümler üreten, yurttaşları gelecek vizyonuna dahil edenler seçimi kazanır. Sarayın seçim sistemindeki bu çalışması da ne kadar panik içinde olduklarını açıkça gösteriyor.”

“ERDOĞAN, GELECEK HEZİMETİ GÖRÜYOR”

AKP’nin en fazla oy aldığı kentlerde dahi insanların tepkisini aldığını ve güven kaybettiğine dikkat çeken Ağbaba, şöyle devam etti:

“Bizler tüm parti örgütümüzle 7/24 sahadayız. Toplumdaki tepkiyi, siyasal iklimin nasıl değiştiğine her geçen gün bir kez daha tanık oluyoruz. Erdoğan da bu tepkiyi görüyoruz, özellikle kendi tabanındaki ayrışmanın bilincinde. Biz daha geçtiğimiz hafta, 14 milletvekilimizle AKP'nin kalesi olarak nitelenen Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane'deydik.

Bayburt'ta, Erzurum'da, Erzincan'da özellikle Erdoğan'a geçmişte oy verdiğini söyleyen insanların söyledikleri iktidarın toplum nezdinde ne kadar güven kaybettiğini gösteriyor. Saray politikalarının sonucunda bu insanlar yoksullaştıkça, ayrımcılığa maruz kaldıkça iktidarın gerçek yüzünü de görmeye başladılar.

Benzer şekilde gece gündüz partilerimiz kötüleyen, ülkede her şeyi güllük gülistanlıkmış gibi sunan havuz medyası organlarının da meşruiyeti azalmış durumda. Herkes gidişatın farkında, yalanların farkında, iktidardaki rantçılığın farkında. Seçim için gün sayıyor. Erdoğan da gidişatı görüyor, masa başı taktiklerde seçim kazanmayı umuyor ama önümüzdeki seçim siyasi tarihimizde bir iktidarın yaşadığı en büyük hezimet olarak tarihe geçecek.”

“SARAY’IN BİR PLANI VARSA BİZİM DE CÖZÜMLERİMİZ VAR”

“Eğer bir sıkıntı varsa bunun en önemli sebebi Tek Adam Sistemi'nin kendisidir' diyen Ağbaba, sözlerini şöyle tamamladı:

“Her yetkiyi tek bir kişinin kararıyla sınırlayan, denetim ve şeffaflığı ortadan kaldıran bu sistemin sıkıntısını dört yıla yakın tüm göstergelerde görüyoruz ve yaşıyoruz. Enflasyonda dünya 7.'si olmamıza neden olan, esnafları iflas ettiren, çiftçiyi topraktan yani üretimden koparan, gençlerin geleceğe olan inancını bitiren, halka işsizliği ve açlığı dayatan bu sistemin kendisidir.

Bu nedenle 6 partiyle birlikte acil reçete olarak en başta sistem değişikliğini öngörüyoruz. Diğer taraftan İttifakımız da seçim sistemine yönelik hamlelere karşı oldukça hazırlıklı. Saray'ın bir planı varsa bizim de bu planları bozacak, demokrasiyi ve demokratik temsiliyeti en iyi şekliyle sandığa yansıtacak çözümlerimiz var.”

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