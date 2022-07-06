CHP’li Ağbaba, MHP’li belediyeyi ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Elazığ’ın MHP'li Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu'yu makamında ziyaret etti. MHP'li Başkan ziyareti sosyal medya hesabından paylaşarak CHP'li Ağbaba’ya teşekkür etti.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Arapgir Belediye Başkan Yardımcıları Basri Yılmaz, Ramazan Erdem ve CHP Ağın ilçe başkanı Oktay Kılıç ile birlikte MHPli Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu’ya nezaket ziyareti yaptı.

MHP’Lİ BAŞKAN ZİYARETİ PAYLAŞIP TEŞEKKÜR ETTİ

CHP’li Ağbaba'nın belediye yapmış olduğu ziyareti sosyal medyasında paylaşan ve teşekkür eden MHP’li Ali Uslu,

“CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ilçemizi ziyaretlerinde belediyemizi ziyaret etti. İlkini yapmış olduğumuz AĞIN MOTOFEST 2022 etkinliğinin bölgemize ve özellikle yukarı Fırat havzasındaki önemine değindi. Sayın Vekile eşlik eden Ağın CHP ilçe başkanı Oktay Kılıç’a Arapgir Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Erdem ve Basri Yılmaz’a nezaket ziyaretleri için teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı.

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